Sju amerikanske fengselsbetjenter er siktet for seksuelt misbruk av kvinnelige innsatte i et fengsel i Scranton i Pennsylvania.

Ifølge påtalemyndigheten misbrukte nåværende og tidligere vakter i Lackawanna County Prison sine maktposisjoner til å tvinge kvinnelige innsatte til sex.

Misbruket var allment kjent, sier statsadvokat i delstaten Josh Shapiro, og antyder dermed at det ble dekket over. Han kaller det et «vedvarende misbruk», som angivelig har pågått i mer enn et tiår.

– Når du ser et slikt omfang, når du ser at denne typen gjennomtrengende kultur ble tillatt, begynner du å lure på hvor langt opp i kjeden dette går, sier Shapiro.

– Jeg vil at folk skal vite at vi fortsetter å jobbe for å få svar på det spørsmålet.

Ifølge en storjury som har undersøkt om det er grunnlag for tiltale byttet vaktene bort forskjellige produkter, mat, sigaretter og ekstra telefontid mot sex. Panelet opplyser at en av vaktene fikk en kvinnelig innsatt til å utføre en seksuell handling på ham i hennes fengselscelle, mens andre vakter holdt vakt i et kontrollrom. Herfra kunne de advare ham hvis noen nærmet seg ved å fjernbetjene celledørens lås.

Myndighetskilder opplyser at kvinnene er tilbakeholdne med opplysninger i saken, fordi de frykter gjengjeldelse.

De sju fengselsbetjentene ble pågrepet onsdag, etter mer enn ett års etterforskning. Hvis de finnes skyldige, risikerer de å måtte tilbringe flere årtier i fengsel.