MOTTAKELSE: Saudi-Arabias kong Salman og kronprins Mohammed bin Salman tok i går imot familien til den drepte journalisten Jamal Khashoggi i palasset i Riyadh. De to saudiarabiske lederne møtte Khashoggis sønn Salah og bror Sahel ved det kongelige palasset i den saudiarabiske hovedstaden, melder det statlige nyhetsbyrået SPA. Ifølge en uttalelse gjengitt av byrået uttrykte Salah og Sahel takknemlighet overfor kongen og kronprinsen.

Innrømmer drapet

Tyrkias president fastslår at Khashoggis død var et politisk drap, planlagt flere dager i forveien. Saudierne innrømmer drapet, og lover at de ansvarlige skal straffes.