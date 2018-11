En valgkampvideo med en latinamerikansk politidrapsmann vekker sterke reaksjoner i USA. Både demokrater og republikanske kritikere kaller den rasistisk.

USAs president Donald Trump har delt videoen på Twitter.

Den latinamerikanske mannen Luis Bracamontes, en migrant som oppholder seg ulovlig i landet og som er dømt for drapet på to polititjenestemenn, figurerer sentralt i filmen.

– Den ulovlige migranten Luis Bracamontes drepte våre folk, heter det i filmen. Videre legges skylda for at Bracamontes er i landet på Demokratene, helt uten at det presenteres noe bevisgrunnlag eller annen underbygging av påstanden.

– Demokratene lot ham komme inn i landet, og lar ham forbli her, sies det videre, før det vises klipp av migranter i en karavane.

– Hvem andre vil Demokratene slippe inn, spørres det deretter.

Videoen ser ikke ut til å bli vist på noen av TV-kanalene, men har likevel fått omfattende dekning i på amerikanske kabel-TV-stasjoner.

– Dette er den distraherende, splittende Donald på sitt aller verste, sier Tom Perez, som leder Demokratenes partiapparat.

– Dette er skremselspropaganda, sier han.

Den tidligere lederen av American Conservative Union, Al Cardenas, tvitret sitt svar til Trump:

– Du er den verste sosiale giften som har hjemsøkt vårt land på flere tiår. Denne reklamen, og din fulle støtte til den, fordømmer deg og din fanatiske arv i de amerikanske historiebøkene for alltid, skriver han.