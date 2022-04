Russland anklager Ukraina for «å arrangere» bilder av drepte sivile

Russland anklager Ukraina for å ha arrangert bilder og videoer av drepte sivile flere steder, men har ikke lagt fram beviser for dette.

Bilder som dette, av en drept sivil med bakbundne hender som ble funnet på gata etter at russiske styrker trakk seg ut av Kyiv-forstaden Butsja, er arrangert av den ukrainske sikkerhetstjenesten, hevder Russland. FNs høykommissær for menneskerettigheter sier det kan være snakk om krigsforbrytelser.

NTB

Det russiske forsvarsdepartementet anklaget tirsdag den ukrainske sikkerhetstjenesten for å ha produsert en falsk video av drepte sivile i Mosjtsjun, rundt 20 kilometer nordvest for Kyiv, for deretter å gi den til vestlige medier.

– Tilsvarende hendelser blir nå organisert av den ukrainske sikkerhetstjenesten i Sumy, Konotop og andre byer, heter det videre, men uten at departementet legger fram beviser for påstanden.

Bakbundet

I helgen ble det funnet flere titalls drepte sivile i Butsja nær Kyiv, som inntil nylig ble kontrollert av russiske styrker. Flere av de døde hadde hendene bundet bak ryggen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklager de russiske soldatene for folkemord, og FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet mener det kan være snakk om krigsforbrytelser.

– Rapporter fra dette og andre områder reiser alvorlige og urovekkende spørsmål om mulige krigsforbrytelser, grove brudd på internasjonal humanitær lov og alvorlige brudd på internasjonale menneskerettigheter, slo hun fast mandag.

Satellittbilder

Russland avviser anklagene og hevder at også bildene av sivile lik i Butsja ble arrangert av Ukraina. Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia har nektet for at det lå lik i gatene da de russiske soldatene forlot byen 30. mars.

Satellittbilder fra det private amerikanske selskapet Maxar Technologies, tatt i midten av mars, viser imidlertid at flere av likene lå der alt da, skriver The New York Times.