Våpenlobbyens møte i gang i Texas – Trump på talerlisten

Noen dager etter massedrapet på skolebarn i Uvalde i Texas, samles våpenlobbyen NRA i Houston. Tidligere president Donald Trump står på talerlisten.

Ridende politi holder vakt ved våpenlobbyens årsmøte i Houston.

Et medlem i National Rifle Association holder seg for ørene på vei inn til organisasjonens årsmøte i Houston fredag.

Barn som deltar i en demonstrasjon utenfor lokalet der våpenlobbyen har årsmøte i Houston, holder opp plakater av barn som ble drept i en masseskyting på en barneskole i Uvalde i delstaten tirsdag.

Skoleskytingen kaster skygger over NRAs årsmøte. Trump er fortsatt ventet å delta på et ettermiddagsarrangement, men en del andre har trukket seg, blant dem de republikanske kongresspolitikerne John Cornyn og Dan Crenshaw.

Texas-guvernør Greg Abbot stiller ikke fysisk, men har planlagt å delta via en videooverføring fra Uvalde. En del av artistene som skulle opptre har også trukket seg, blant dem countryartisten Lee Greenwood.

Flere politiske grupperinger som ønsker strengere våpenlover har varslet demonstrasjon i parken utenfor konferansesenteret der NRA har sitt arrangement. Abbots utfordrer, demokraten Beto O'Rourke er blant dem som er ventet hit.

– Vi bygger rom for familiene i Uvalde, slik at de vet at vi er der for dem, at vi vil stå opp for dem og slåss for dem, selv når dette er over. Vi vil sikre at vi får en fornuftig våpenreform, sier Ashton Woods, grunnlegger og organisator i Black Lives Matter Houston.

Protestene gjør imidlertid lite inntrykk blant de fremmøtte på NRAs møte.

– Disse folkene er medienes marionetter. De kommer ikke til å endre noens mening, sier Tim Hickey, som er veteran fra USAs marineinfanteri, til Reuters.

Han får tilslutning fra Chris Jensen fra Forth Worth, som bærer en T-skjorte med bilde av en AR-15-rifle og teksten «jeg foretrekker farlig frihet framfor fredelig slaveri».

– Geværet drepte ingen, det var det en person som gjorde, sier han.