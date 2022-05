Macron er tatt i ed for en ny presidentperiode

Frankrikes president Emmanuel Macron er tatt i ed som president i en ny femårsperiode.

Frankrikes president Emmanuel Macron ankommer innsettelsesseremonien.

NTB-AFP

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Eden ble avlagt i en seremoni i Elyséepalasset i Paris lørdag. Her ble han erklært som vinner av presidentvalget i april, hvorpå han signerte det formelle innsettelsesdokumentet. I innsettelsestalen lovet han å bygge et sterkere Frankrike.

– Jeg lover å bygge en planet som er mer levelig, et Frankrike som er mer levende, og et Frankrike som er sterkere, sa han.

Han sa også at han kommer til å bruke en ny metode for å styre landet etter at politikken hans i første periode ofte bidro til mer splittelse.

Den nye presidentperioden starter ikke umiddelbart, men først når hans forrige femårsperiode utløper midnatt 13. mai.

Kong Harald har utstedt sine gratulasjoner til Macron og ønsker ham vel i den neste presidentperioden.

– Jeg vil gratulere deg og din familie på det varmeste, og jeg sender varme ønsker om suksess og velstand for det franske folket, sier kongen.