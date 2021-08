Sverige diskuterer hvem som kan fylle Löfvens sko

Mange navn svirrer i luften etter at det ble klart at Stefan Löfven går av og baner vei for en ny sosialdemokratisk partileder og statsminister i Sverige.

Finansminister Magdalena Andersson er ikke den eneste som nevnes som en mulig arvtaker etter Stefan Löfven, selv om hun både er velgernes og ekspertenes favoritt. Foto: Anders Wiklund / TT NYHETSBYRÅN / NTB

Sosialminister Lena Hallengren anses å stå midt imellom fløyene i Socialdemokraterna, men få tror at hun kan utkonkurrere Magdalena Andersson som Stefan Löfvens etterfølger.

En meningsmåling viser at finansminister Magdalena Andersson ikke bare er ekspertenes førstetips, men også velgernes favoritt.

Hver fjerde velger – eller 26 prosent – ønsker seg Andersson som Löfvens etterfølger når han går av i november, viser en meningsmåling fra Aftonbladet/Demoskop.

Blant sosialdemokratiske velgere er oppslutningen om Andersson enda større. Fire av ti foretrekker henne, opplyser Demoskop-sjef Karin Nelsson til Aftonbladet.

Målingen ble gjort kort tid etter at Löfven overraskende kunngjorde sin avgang søndag etter nesten ti år som Socialdemokraternas partileder og over sju år som statsminister.

Den viser også at fire ministre som sitter i Löfvens mindretallsregjering, havner på de neste plassene, men alle et godt stykke bak Andersson. Først innenriksminister Mikael Damberg og sosialminister Lena Hallengren med en oppslutning på henholdsvis 13 og 8 prosent, deretter sosialforsikringsminister Ardalan Shekarabi (5 %) og digitaliseringsminister Anders Ygeman (4 %).

Vil ha en kvinne

Socialdemokraternas ungdomsforbund SSU er imidlertid klar på at de ønsker seg en kvinne som ny partileder og statsminister.

– Etter 100 år med demokrati og kun mannlige statsministre er det ikke rart av mange tenker at det er på tide nå i 2021, skriver SSU-leder Lisa Nåbo i en kommentar, ifølge nyhetsbyrået TT.

– Jeg vet vi har mange kompetente og sterke kvinnelige ledere i partiet, jeg håper at de stiller opp, skriver hun.

Socialdemokraternas tidligere partisekretær Lars Stjernkvist mener at det finnes minst ti personer som har erfaring nok til å kunne overta etter Löfven. Han nevner både Andersson og de fire andre ministrene som havner på de fem første plassene i Aftonbladets meningsmåling.

Det viktigste er ifølge Stjernkvist at det ikke blir en like opprivende konflikt som da Mona Sahlin gikk av og Håkan Juholt overtok. Juholt satt som partileder i et knapt år og ble aktivt motarbeidet av store deler av partiledelsen.

– Har skapt harmoni

Löfven ser imidlertid ut til å ha valgt tidspunktet for sin avgang med omhu, ikke minst med tanke på at overgangen skal bli så smidig som mulig.

– En av hans styrker er at han har greid å gjenskape en slags harmoni i partiet, jeg vil si det er overraskende harmonisk med tanke på at vi er så opinionsmessig presset, sier Stjernkvist til TT.

Socialdemokraterna definerer seg som et bredt folkeparti og har både en venstre- og en høyrefløy. Selv om Löfven får skryt for å ha holdt partiet samlet, har en del av venstrefløyen vært kritisk til den såkalte januaravtalen, en samarbeidsavtale som Löfven inngikk med borgerlige sentrumspartier i 2019.

De hadde foretrukket at partiet gikk i opposisjon i stedet for å inngå kompromisser som gjorde at regjeringen måtte stille seg bak flere borgerlige reformforslag.

For langt til høyre?

Enkelte av kritikerne mener dessuten at Andersson står litt for langt til høyre, og ønsker seg muligens sosialminister Lena Hallengren i stedet. Hun regnes som en kandidat som verken tilhører den ene eller den andre partifløyen, noe som kan gjøre henne aktuell som en motkandidat til den nåværende finansministeren.

Men flere eksperter mener at Anderssons stilling som Löfvens etterfølger overhodet ikke er truet. I året som har gått, har hun styrket sin stilling, mener de.

– Hun har jo av og til blitt utpekt som kronprinsesse. Finansministerposten er en veldig tung stilling, og den som sitter på finansene, har mye makt. Hun har vært veldig offentlig og har tatt veldig mange debatter, sier Karin Nelsson i Demoskop, som utroper Andersson til klar favoritt.

