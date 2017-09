Det hvite hus vurderer å be Kongressen godta 6 milliarder dollar i krisehjelp til de rammede etter ekstremværet Harvey, melder flere medier.

Rundt regnet 100.000 hjem er blitt skadd etter at Harvey feide inn over Texas for en uke siden. Redningsoperasjoner pågår fortsatt flere steder i kystregionen.

The Washington Post skriver at president Donald Trump allerede fredag eller tidlig neste uke vil be Kongressen frigi pengene. Selv om summen synes stor, utgjør den bare første del av det som ventelig blir en mye større føderal hjelpepakke.

Fakta: null Fakta om ekstremværet Harvey Ekstremværet Harvey nådde land i Texas fredag 25. august, da som kategori 4-orkan, den kraftigste som har rammet delstaten på mer enn 50 år.

Minst 32 personer antas å ha dødd direkte eller indirekte som et resultat av uværet. Av de 55 som er meldt savnet, hadde 38 kommet til rette innen onsdag ettermiddag.

Myndighetene i Texas har satt inn et mannskap på 4.000 fra Nasjonalgarden i redningsarbeidet. Over 13.000 personer var reddet i og rundt Houston frem til tirsdag kveld.

Det er opprettet 230 tilfluktsrom for å huse mer enn 30.000 mennesker. Ytterligere 1.800 er innkvartert i hoteller og lignende.

Ifølge lokale myndigheter var nedbørsmengdene av et omfang som finner sted bare én gang hvert 1.000 år. Det er satt ny amerikansk nedbørsrekord med 132 centimeter regn i deler av kystområdet i Texas.

I Houston-området er det anslått at 136.000 bygg, eller 10 prosent av alle bygg i regionen, ble oversvømmet.

Ifølge amerikanske myndigheter har Harvey gjort materielle skader på mer enn 87.000 hjem og ødelagt nesten 7.000 i staten Texas.

Rundt 325.000 mennesker har allerede søkt om økonomisk bistand. Hittil er det utbetalt mer enn 57 millioner dollar. Myndighetene anslår at så mange som 500.000 mennesker til slutt vil ha søkt om økonomisk hjelp.

Skadene er anslått til å beløpe seg til mellom 48 milliarder og 75 milliarder dollar, noe som plasserer Harvey blant de fem mest kostbare stormene i amerikansk historie.

Flere hundre tusen har vært strømløse som følge av uværet. Kilde: NTB

Kan trenge 125 milliarder doller

Texas-guvernør Greg Abott har antydet at delstaten kan komme til å trenge 125 milliarder doller for å bygge opp det som er ødelagt.

Redningsmannskap har startet arbeidet med å undersøke titusenvis av boliger i Houston. Ekstremværet har gjort materielle skader på mer enn 87.000 hjem og ødelagt nesten 7.000 i staten Texas. Samtidig beveger restene av ekstremværet seg dypere innover i landet og kan føre til flom så langt nord som Kentucky.

Tallet på omkomne nærmer seg 40, ifølge flere lokale medier. Men tallet er usikkert siden det er vanskelig å få noen pålitelig oversikt med så mange operasjoner på gang rundt i regionen.

325.000 har bedt om hjelp

Til tross for at torsdag brakte opphold og sol, er byen Houston lammet av vannmassene. Også andre deler av Texas er nærmest utilgjengelige.

Nye evakueringer er beordret i området rundt et flomrammet kjemisk anlegg, der det var flere mindre eksplosjoner torsdag. Lagre av ustabile kjemikalier utgjør en trussel så lenge strømutkoblingen har gjort kjøling vanskelig.