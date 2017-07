Rettssaken mot de to kvinnene tiltalt for drapet på halvbroren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un begynner 2. oktober.

Kim Jong-nam døde etter å ha fått sprøytet nervegass i ansiktet på flyplassen i Kuala Lumpur 13. februar.

De to kvinnene som er tiltalt i saken hevder de trodde nervegassen var babyolje, og at de var med på et TV-stunt.

Rettssaken er berammet til 2. oktober, og det er satt av 23 dager til rettssaken, opplyser malaysiske myndigheter fredag.

Kim Jong-nam var eldste sønn av Sør-Koreas avdøde leder Kim Jong-il. Han var ansett som arving til det politiske dynastiet som har styrt landet siden grunnleggelsen, men ble tilsidesatt etter at han i 2001 forsøkte å ta seg inn i Japan med falskt pass for å besøke Disneyland-parken der.

Etter det levde han i eksil med familien i Kina. Halvbroren overtok som Nord-Koreas leder da faren døde i desember 2011.