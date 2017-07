ERKLÆRER SEIER: Iraks statsminister Haider al-Abadi sier at IS er drevet ut av Mosul. FOTO: REUTERS

Iraks statsminister erklærer seier over IS i Mosul

Iraks statsminister Haider al-Abadi sier at IS endelig er drevet ut av Mosul og at seieren er i havn for regjeringsstyrkene.