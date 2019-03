Spesialetterforsker Robert Muellers gransking har ikke avdekket noe samarbeid mellom Donald Trumps medarbeidere og Russland, ifølge justisdepartementet.

Robert Muellers gransking frikjenner ikke Donald Trump for anklager om å ha hindret etterforskningen, men beviser heller ikke noen forbrytelse, ifølge justisminister William Barrs brev til Kongressen.

Barr sendte søndag et fire sider langt sammendrag av Muellers sluttrapport fra den 22 måneder lange etterforskningen. Sammendraget ble sendt til Kongressen søndag.

Muellers rapport «presenterer beviser på begge sider», ifølge Barr, som sier han og visejustisminister Rod Rosenstein har avgjort at bevisene ikke er tilstrekkelige for å fastslå at presidenten forsøkte å hindre rettens gang.

Det hvite hus: – Full frifinnelse

Spesialetterforsker Robert Muellers funn innebærer full frifinnelse av USAs president, fastslår Det hvite hus.

– Spesialetterforskeren har ikke bevist noen sammensvergelse og fant ingen hindring av etterforskningen, sier president Donald Trumps talsperson Sarah Sanders i en uttalelse søndag.

Sammendraget som justisminister William Barr og visejustisminister Rod Rosenstein har laget av Muellers sluttrapport, utgjør en «total og fullstendig frikjennelse av USAs president», fastslår Sanders.

Ingen konspirasjon bevist

Muellers etterforskning av russisk innblanding i presidentvalget i 2016 ble offisielt avsluttet fredag.

Mueller har ikke konkludert med at Trumps valgkampstab eller medarbeidere «konspirerte eller koordinerte» med Russland i forsøket på å påvirke valget i 2016.

– Selv om denne rapporten ikke konkluderer med at presidenten begikk en forbrytelse, så frikjenner den ham heller ikke, skriver Barr i et fire sider langt brev som oppsummerer Muellers rapport.

Jon Elswick / TT NYHETSBYRÅN

Krever fullt innsyn

Både demokrater og republikanere har krevd at hele rapporten offentliggjøres, men i første omgang fikk de folkevalgte altså justisministerens eget sammendrag.

– Mueller har klart og tydelig latt være å frikjenne presidenten, sier demokraten Jerry Nadler, som leder justiskomiteen i Representantenes hus, etter å ha mottatt notatet.

Justisministerens sammendrag vil etter alle solemerker bli gjenstand for en hard politisk og juridisk dragkamp. Demokratene i Kongressen har krevd tilgang til alt materialet i Muellers etterforskning, inkludert bevisgrunnlaget.