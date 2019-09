Antall døde kan stige kraftig etter orkanen på Bahamas. Én mann forteller at han så sønnen sin forsvinne i flomvannet og over ti andre mennesker omkomme.

Omfanget av de massive ødeleggelsene blir gradvis tydeligere etter hvert som myndigheter og hjelpemannskaper får oversikt over flere av de verst rammede områdene.

Så langt er 30 mennesker bekreftet omkommet, men det reelle tallet kan være langt høyere.

– Jeg tror antallet vil bli overveldende, sa Bahamas' helseminister Duane Sands til lokale medier torsdag.

Han fortalte myndighetene har fått tilsendt ekstra kjøleutstyr for å kunne håndtere alle de omkomne.

Blåst ned i vannet

Abaco-øyene var blant dem som ble hardest rammet da orkanen Dorian traff øystaten Bahamas med full styrke tidligere denne uken.

Adrian Farrington (38) forteller til avisen Nassau Guardian at han så mellom tolv og 15 mennesker dø på mindre enn én time på øyen Great Abaco.

I et oversvømt boligområde forsøkte han å redde seg selv og sin fem år gamle sønn da han så ryggfinnene til haier som svømte mellom husene.

– Så jeg tok tak i sønnen min og satte ham oppå taket, sier Farrington.

Før han selv klarte å komme seg opp på taket, ble sønnen blåst ned i vannet på den andre siden av huset. Da 38-åringen klarte å komme seg rundt bygningen, var sønnen borte.

– Knust under kirke

Etter å ha lett etter femåringen i flomvannet, måtte Farrington til slutt gi opp. Han visste at konen var brakt i sikkerhet og søkte selv tilflukt i en kirke som hadde fått store skader i den ekstreme vinden.

Farrington forteller at han så mennesker bli knust under kirken da den til slutt raste sammen. Seinere så han en desperat mann som forsøkte å få opp døren til et hus hvor familien hans ikke kom seg ut mens vannet steg.

Da mannen skjønte at han ikke klarte å redde familien, ga han opp og sluttet å svømme.

– Han forsøkte ikke engang å klatre opp på taket, forteller Farrington.

Andre øyenvitner og lokale kilder forteller liknende historier. 15 år gamle Tania Metellus sier at hun selv vet om minst ti mennesker som enten er døde eller savnet i et fattig slumområde som kalles «The Mudd».

– Jeg vet ikke hvorfor myndighetene ikke kommer og leter etter dem, sier hun til nyhetsbyrået DPA.

Cruiseskip med nødhjelp

Mens det bor fattige innvandrere fra Haiti i «The Mudd», er andre områder på Abaco-øyene preget av luksusyachter, hoteller og rike turister.

Også de ble rammet av den ekstreme vinden og stormfloen da Dorian herjet som verst. Takene på bygg med dyre leiligheter er blåst av, og yachter og knuste biler ligger på land.

I store boligområder er det bare pinneved igjen av husene. Røde Kors anslår at rundt 45 prosent av boligene på Abaco-øyene og Grand Bahama enten er ødelagt fullstendig eller påført store skader.

Et britisk marinefartøy bidrar med å frakte forsyninger til orkanofrene. På Grand Bahama har et cruiseskip fraktet inn 10.000 flasker vann, mat og strømaggregater, ifølge nyhetsbyrået AP.

Endringene i klimaet

Da ekstremværet rammet Bahamas, var Dorian en av de kraftigste Atlanterhavs-orkanene som noen gang har truffet land i moderne tid.

De omfattende ødeleggelsene på Bahamas skyldes ikke bare at orkanen var ekstremt kraftig, men også at den ble liggende over øystaten unormalt lenge.

Ifølge forsker Jim Kossin i den amerikanske forskningsetaten NOAA har klimaendringene ført til endringer i luftstrømmene i atmosfæren. Dette kan få orkaner til å ligge lenger stille.

Stigende temperaturer i havet fører trolig også til at de kraftigste orkanene blir enda kraftigere. I tillegg kan stormfloene under denne typen uvær føre til større skader enn tidligere siden havnivået er i ferd med å stige.

– Vi befinner oss ved frontlinjen for konsekvensene av klimaendringene. Men det er ikke vi som forårsaker dem, sier Barbados' statsminister Mia Mottley til avisen The Guardian etter å ha reist til Bahamas for å få et innblikk i situasjonen der.