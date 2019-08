Seks politifolk er skutt i en skytehendelse i den amerikanske byen Philadelphia, opplyser politiet i byen. Det avfyres fremdeles skudd på stedet.

Politimennene ble skutt av minst en gjerningsmann som forskanset seg inne i en bygning i bydelen Nicetown-Tioga i sentrum av byen Philadelphia, sør for New York. Like før midnatt, norsk tid, ble en person pågrepet, men politiet gikk da inn for å se etter flere mulige gjerningsmenn. Fremdeles avfyres det skudd på stedet, melder en politikilde på Twitter.

Politiet ble først tilkalt til stedet på grunn av narkotikaaktivitet, opplyser en kilde i politiet til CBS Philly. Etter at skytingen oppsto, rykket mange politienheter til åstedet.

Flere kilder på stedet melder at de skadde politimennene er fraktet til Temple University Hospital, som ligger i bydelen, men sykehuset har ikke bekreftet innleggelsene. Sykehuset melder imidlertid at en del av mottaket stenges.

Ingen av de sårede polititjenestemennene skal ha blitt påført livstruende skader. Minst to skal ha blitt truffet i armene, men skadene for de øvrige er ikke kommentert. Ytterligere én politimann ble skadd i en trafikkulykke under utrykning til stedet, opplyser TV-kanalens reportere.