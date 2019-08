Onsdag faller dommen mot rapperen A$AP Rocky i tingretten i Stockholm. Den amerikanske musikeren er tiltalt for vold mot en afghansk 19-åring.

Under sin første konsert etter at han ble løslatt fra varetekt i Sverige kom rapperen med en oppfordring til publikum: – Be for meg.

Konserten fant sted i Anaheim i California i forbindelse med Real Street Festival, skriver VG.

– Forhåpentligvis, med Guds hjelp, blir jeg ikke funnet skyldig. Forhåpentligvis havner vi ikke i fengsel. Det ville vært galt, sa A$AP Rocky fra scenen under en pause i konserten.

Rapperen, som egentlig heter Rakim Mayers, er tiltalt sammen med to andre amerikanere for å ha slått og sparket en 19-åring i Stockholm sentrum 30. juni.

De ble varetektsfengslet 5. juli, men løslatt 2. august i påvente av dommen som faller onsdag.

Arkivfoto: Richard Shotwell / Invision / AP / NTB scanpix

Har krevd seks måneders fengsel

Et av de store spørsmålene er om hiphop-artisten vil bli tvunget til å returnere til Sverige.

Aktor Daniel Suneson har krevd seks måneders fengsel for A$AP Rocky, mens forsvareren har argumentert for at han bør frikjennes.

Hendelsen fant sted utenfor en hamburgerrestaurant i Stockholm. De tiltalte har forklart at de handlet i selvforsvar, og at 19-åringen slo rapperens livvakt. 19-åringen har forklart at han trodde han skulle dø da han ble banket opp av rapperen og vennene hans.

Aktor sa i sin sluttprosedyre at det er uaktuelt med noe annet enn fengsel for A$AP Rocky. Han argumenterte også for at rapperen bør dømmes hardere enn de to andre tiltalte fordi han slengte 19-åringen i bakken før mishandlingen begynte.

Lite sannsynlig med retur

Dennis Martinsson, professor i strafferett ved Stockholms universitet, tror imidlertid ikke at noen av de tiltalte kommer til å bli fengslet på nytt.

– Etter at de ble løslatt fra varetekt, kan man tolke det som om det er to alternativer til en fallende dom – at det blir en betinget dom pluss bøter eller en kortere fengselsstraff som anses for å være sonet på grunn av tiden i varetekt, sier han.

Trump ba om løslatelse

USAs president Donald Trump har engasjert seg i saken og nærmest forsøkt å gjøre den til storpolitikk. Han ringte Sveriges statsminister Stefan Löfven og ba om at A$AP Rocky måtte settes fri.

I tillegg sendte presidenten en ekspert på gisselsaker til Sverige for å prøve å få de tiltalte hjem til USA.

Under rettssaken mot A$AP Rocky sendte USAs spesialutsending også et brev der Sverige blir advart om at saken kan få negative følger for forholdet til USA.