President Donald Trump sier et kjøp av Grønland i bunn og grunn ville være en stor eiendomshandel. Grønlenderne selv avviser at de er til salgs.

Trump bekreftet søndag at ideen om å kjøpe Grønland er blitt diskutert i Det hvite hus, både på grunn av øyas strategiske betydning og fordi den etter hans mening er en økonomisk byrde for Danmark.

– Det er bare noe vi har snakket om. Danmark eier Grønland. Vi er gode allierte av Danmark. Vi har beskyttet Danmark, slik vi beskytter store deler av verden, så ideen dukket opp, sa han og la til at Grønland-kjøpet likevel ikke er øverst på hans prioriteringsliste.

Trump, som skapte sin formue i New Yorks eiendomsmarked og eier eller leier ut eiendommer over hele verden, beskrev en eventuell overtakelse av Grønland som et eiendomskjøp.

– I bunn og grunn er det en stor eiendomshandel.

Ikke til salgs

Både Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands landsstyreformann Kim Kielsen har imidlertid avvist Trumps forslag tvert. Frederiksen kaller det absurd at Trump vurderer å prøve å kjøpe verdens største øy.

Frederiksen, som i disse dager er på besøk på Grønland, sier at hun virkelig håper at meldingene fra Washington om å kjøpe Grønland ikke er alvorlig ment.

– Grønland er ikke til salgs. Grønland er ikke dansk. Grønland er grønlandsk. Jeg håper at dette ikke er noe som er alvorlig ment, sier Frederiksen til den grønlandske avisa Sermitslaq.

Sår tvil om besøk

Trump skal etter planen besøke Danmark 2. til 3. september, men søndag sådde han tvil om besøket blir noe av.

– Jeg tror ikke Danmark er endelig fastslått, altså å dra dit, sa han.

Men om han drar, regner han med at Grønland blir et tema, selv om saken ikke vil stå øverst på dagsordenen.

Trumps tanker om et mulig kjøp av Grønland ble først omtalt av avisa Wall Street Journal i forrige uke. Noen av presidentens medarbeidere har angivelig vært usikre på om forslaget var alvorlig ment.

Strategiske hensyn

Søndag sa Trumps økonomiske rådgiver Larry Kudlow at både naturressurser, blant annet mineraler, og strategiske hensyn lå bak ideen.

USA har i mange år hatt en stor militærbase lengst nord på Grønland, og den er et viktig ledd i USAs globale nettverk av radarer og andre sensorer til forsvar mot raketter og til overvåking av rommet.

Grønland har utstrakt selvstyre, selv om utenriks- og forsvarspolitikk styres fra København. Det er derfor opp til Grønland selv å vurdere et eventuelt kjøpstilbud fra USA, men landsstyreformann Kim Kielsen var søndag like klar som Frederiksen på at øya ikke er til salgs.

Norge prøvde seg

Også i 1946 var USA inne på tanken om å kjøpe Grønland, men den danske regjeringen avviste forslaget. USA fikk likevel bygge sin militærbase på øya.

I middelalderen var Grønland underlagt Norge, og øya fulgte med på lasset da Norge ble underlagt Danmark.

Danskene fikk beholde Grønland da de mistet Norge i 1814. På 1930-tallet mislyktes et norsk forsøk på å få tilbake områder i Øst-Grønland.

Søren Søndergaard fra det venstreorienterte danske partiet Enhedslisten kaller Trumps utspill en åpenbar provokasjon. Han mener Mette Frederiksen må avlyse Trumps besøk i september om presidenten "én gang til framfører sine perverse lyster om å ville kjøpe Grønland».