Det etiopiske flyselskapet frikjenner sine egne piloter og legger skylden på Boeing for dødsulykken, der 157 mennesker døde.

Pilotene på det etiopiske ulykkesflyet av typen Boeing 737 MAX 8 klarte ikke å korrigere at flyets nese hele tiden vendte nedover, sier Etiopias transportminister Dagmawit Moges.

Hun presenterte torsdag den foreløpige granskingsrapporten etter ulykken i mars.

Moges sier at pilotene og mannskapet fulgte prosedyrene til punkt og prikke, men at de ikke klarte å få kontroll over flyet. Mannskapet gjorde alle de grep som er anbefalt av produsenten, heter det.

Sertifisert

– Mannskapet hadde alle lisenser og kvalifikasjoner for å gjennomføre flygningen. Det anbefales at flyets kontrollsystem gås over av produsenten, sa transportministeren.

Sjefen for flyselskapet sier at hele mannskapet opptrådte ytterst profesjonelt under ekstremt vanskelige forhold.

– Vi er stolt over at våre piloter fulgte nødprosedyrene, slik de skulle, sier administrerende direktør Tewolde GebreMariam.

To på kort tid

Ulykken med flyet fra Ethiopian Airlines skjedde 10. mars like etter avgang fra Addis Abeba, og alle de 157 om bord mistet livet. En nesten identisk ulykke skjedde med en Boeing 737 MAX 8 i Indonesia fem måneder tidligere.

Etter den siste ulykken ble fly av denne typen satt på bakken over hele verden i påvente av at produsenten skal oppgradere programvaren som kontrollerer mye av det som skjer om bord.

De løsninger Boeing vil gjennomføre, må godkjennes av amerikanske luftfartsmyndigheter og andre kontrollinstanser. Det er foreløpig ikke satt noen dato for dette.

I Norge har Norwegian tatt alle sine 737 MAX 8-fly ut av trafikk.

– Vi forholder oss til luftfartsmyndighetene og til flyprodusenten, sier kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss i Norwegian, som ikke ønsker å kommentere granskningsrapporten ytterligere.