Kypros selger statsborgerskap til ettersøkte milliardærer

Nye avsløringer fra al-Jazeera viser hvordan rike og kriminelle kjøper seg pass og statsborgerskap i EU-land som Kypros.

I løpet av to år solgte Kypros pass til 35 utenlandske statsborgere som enten er dømt, siktet, ettersøkt eller rammet av internasjonale sanksjoner. Foto: ILLUSTRASJON: ENDRE M. LILLETVEDT, ILL.GRUNNLAG: SHUTTERSTOCK / NTB SCANPIX

I perioden 2017 til 2019 solgte EU-landet Kypros kypriotiske pass til 35 utenlandske statsborgere som enten er dømt eller siktet for økonomiske forbrytelser i sine hjemland, er ettersøkte eller rammet av internasjonale sanksjoner.

Blant dem og andre søkere som fikk innvilget kypriotisk pass og dermed rettigheter som EU-borgere, er personer som sitter i politiske eller økonomiske nøkkelposisjoner i sine respektive land.

Det fremgår av 1500 fortrolige dokumenter som gravejournalister i TV-kanalen al-Jazeera har fått kjennskap til. al-Jazeera har etablert et samarbeid med flere utenlandske medier om publisering av disse funnene.

Dokumentene avslører at en rekke tidligere tjenestepersoner i den russiske administrasjonen, ledere av statlige selskaper eller private forretningsfolk har kjøpt seg kypriotisk statsborgerskap.

Kypros utstedte blant annet et pass til en tidligere direktør i det russiske energiselskapet Gazprom på et tidspunkt hvor russiske myndigheter hadde siktet ham for økonomiske uregelmessigheter.

Det er snakk om en kjent praksis. Men al-Jazeeras nye avsløringer dokumenterer omfanget og alvoret av Kypros’ aktiviteter, til tross for flere oppfordringer fra EU om at praksisen må opphøre.

Storbritannias tidligere ambassadør til Hviterussland, nåværende forsker i International Institute for Strategic Studies, Nigel Gould-Davies, påpeker overfor al-Jazeera at personer med denne profilen – korrupte tjenestepersoner og mennesker som har tilegnet seg formuer på ulovlig vis – har en interesse i ordninger som den på Kypros.

– De får adgang til en rekke tjenester som sikrer dem, deres familier og deres formue på en helt annen måte enn i deres hjemland, sier Gould-Davies.

Han tilføyer at slike mennesker søker det svakeste leddet i systemet av demokratiske land, som i EU typisk vil være land som Kypros og Malta.

Kriminelle får EU-pass

En annen som har fått kypriotisk statsborgerskap, er et tidligere russisk parlamentsmedlem som amerikanske myndigheter har ført opp på en liste over oligarker med tilknytning til president Vladimir Putin. Det får Sven Giegold til å reagere. Han er tysk medlem av Europaparlamentet og aktiv i kampen mot hvitvasking av penger i Europa.

«En sikkerhetsrisiko for Europa», sier Sven Giegold om ordningen med salg av pass. Foto: Matthias Schrader, AP / NTB Scanpix

Overfor al-Jazeera betegner han denne trafikken som «dypt bekymrende», og sier at ordningene med slike pass er «en sikkerhetsrisiko for Europa».

I Kypros er prisen for et pass investeringer i landet for to millioner euro, eller omtrent 22 millioner norske kroner. Salget av disse «gullpassene» er et viktig bidrag til landets økonomi, som for øyeblikket er tungt preget av koronakrisen.

Problemstillingen er ikke ny, men al-Jazeeras avsløringer viser at både Kypros og Malta ignorerer EUs advarsler og utsteder pass til personer dømt for økonomiske forbrytelser i sine hjemland. Andre deltar i undertrykkelsen av sine respektive land, som for eksempel flere av medarbeiderne og slektningene til Kambodsjas statsminister, Hun Sen.

EU reagerte allerede i januar 2019, med en rapport om såkalt «investeringsmigrasjon» som gjør det mulig å kjøpe pass eller oppholdstillatelser i EU-land.

«Det medfører risiko for hvitvasking av penger, finansiering av terror, korrupsjon og infiltrasjon av organisert kriminalitet», heter det i EU-dokumentet.

Ikke mindre enn 20 EU-land utøver denne praksisen. De fleste begrenser seg imidlertid til å selge oppholdstillatelser som gjør det mulig å investere i fast eiendom, mens Kypros, Malta og Bulgaria har solgt pass.

I en rapport publisert i 2019 vurderer organisasjonen Global Witness and Transparency International at EU-landene i løpet av de siste ti årene hadde tjent omtrent 275 milliarder norske kroner på denne praksisen.

EUs daværende justiskommissær, Vera Jourova, kritiserte i januar 2019 disse landene for manglende kontroll over søknadene.

– Det burde ikke være smutthull i Europa hvor folk kan velge de mest gunstige ordningene, sa hun i en kommentar til rapporten, og varslet EU-anbefalinger om strengere bakgrunnssjekk og kontroll av søknader.

EU-rapporten så dagens lys hele fem år etter at EU-parlamentet hadde krevd en grundig undersøkelse.

Fritt fram i EU

EU-kommisjonen oppfordret landene til å innstille denne praksisen 1. april i år.

Men både Malta og Kypros fortsetter praksisen, og den kypriotiske regjeringen hevder at landet har skjerpet reglene for å tilegne seg pass.

– Med de forholdsreglene vi har tatt etter mai 2019 ser vi ingen grunn til å stanse programmet, sa innenriksminister Nicos Nouris til avisa Phileftheros i april i år.

Regjeringen har blant annet inndratt pass fra personer som ifølge innenriksministeren er siktet for forbrytelser eller omfattet av internasjonale sanksjoner.

Avisen Cyprus Mail skrev i april i år at de kypriotiske myndighetene har tatt affære i 26 tilfeller. Dokumentene som al-Jazeera har fått tilgang til viser imidlertid mange flere personer som er siktet for alvorlig økonomisk kriminalitet.

For mens EU har strenge regler for den frie bevegeligheten av varer og tjenesteytelser, er det langt enklere å sende penger over grensene eller tilegne seg pass og oppholdstillatelser i EU, sier Nigel Gould-Davies til al-Jazeera.

– Dette svake leddet i kjeden gjør det mulig for veldig rike mennesker med en bakgrunn som vekker bekymring å bli borger i EU, og det får konsekvenser for hele kontinentets sikkerhet.

