Shinzo Abe bekreftet sin avgang

På sin første pressekonferanse på to måneder bekreftet Japans statsminister Shinzo Abe sin avgang.

Japans statsminister Shinzo Abe (t.h.) bekreftet fredag sin avgang. Foto: Eugene Hoshiko / AP Photo / NTB scanpix

NTB

Abe bekreftet at avgangen er knyttet til et tilbakefall av ulcerøs kolitt, en sykdom som førte til hans avgang som statsminister også i 2007. Han begynte å føle seg mer sliten enn vanlig i juli, og har vurdert å trekke seg i en måned.

Statsministeren begynte med å informere om koronapandemien, og uttalte at Japan må øke testkapasiteten fram mot vinteren. Abe snakket også om sikkerhetssituasjonen og trusselen fra Nord-Korea før han kom til dagens hovedbudskap:

– Min svake helse bør ikke føre til politiske feilavgjørelser. Når jeg ikke lenger kan leve opp til forventningene Japans folk stiller til meg, bør jeg ikke forbli statsminister. Jeg har derfor besluttet å gå av, sa Abe.

Han forklarte at han har begynt på en ny medisin for lidelsen, men understreket at det ikke er noen garanti for at han vil bli like frisk som før.

Abe beklaget at han ikke fikk gjennomført grunnlovsendringen som ville åpnet for å la japanske styrker delta i internasjonale konflikter, eller løst problemet med japanske statsborgere som ble bortført av Nord-Korea på 1970- og 80-tallet.

Det er uklart hvordan Abes etterfølger som partileder i Det liberaldemokratiske partiet (LDP) og statsminister vil bli valgt.

Fakta Shinzo Abe Japans statsminister Shinzo Abe kunngjorde fredag sin avgang.

Født 21. september 1954.

Gift med Akie Abe fra 1987.

Partileder for det liberaldemokratiske partiet LDP.

Regjeringsperioder: 2006-2007, og 2012–2020. Gjenvalgt 2014 og 2017. Ble mandag Japans lengstsittende statsminister, og har fredag sittet i til sammen 2.803 dager.

Hans far er Shintaro Abe, tidligere toppolitiker for LDP, og hans mor er Yoko Kishi, datter av tidligere statsminister Nobosuke Kishi.

Abe er utdannet statsviter ved Seikei University (1977) og studerte i 1978–79 engelsk og politikk ved University of Southern California. Kilder: Ritzau, CNN, USC News, Financial Times Les mer