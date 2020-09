USA-valget direkte

Trump-tilhengere og motstandere støtte sammen

Trump-tilhengere under en parade i Oregon. Foto: NTB scanpix

Hundrevis av folk samlet seg mandag i den lille byen Oregon City sør for Portland til et arrangement til støtte for president Donald Trump.

Det skjer litt over en uke etter at et medlem av en høyreradikal gruppering ble skutt og drept da en Trump-kortesje kjørte gjennom Oregons største by Portland.

Bevæpnede menn i paramilitær bekledning var blant gruppen av folk, som også inkluderte familier og eldre, som samlet seg for å kjøre gjennom Oregon City, en av Portlands forsteder. De om lag 300 kjøretøyene var prydet med flagg som uttrykte støte til Trump, Qanon-bevegelsen og politiet.

En mindre gruppe fra den høyreekstreme gruppen Proud Boys fortsatte til delstatshovedstaden Salem, der flere Trump-støttespillere hadde samlet seg.

Ved en anledning støtte Trump-tilhengerne og motdemonstranter sammen. En gruppe Black Lives Matters-demonstranter ble skutt på med paintball-kuler, men situasjonen løste seg raskt da politiet kom til stedet.

Arrangørene av kortesjen «Oregon For Trump 2020» sa at de ikke hadde til hensikt å kjøre inn i Portland, som ligger om lag 32 kilometer nord for Oregon City.

Demonstrasjonene i Portland startet i mai etter at George Floyd ble drept av politiet i Minneapolis og har fortsatt i over 100 dager. Den 29. august ble en hvit mann fra en høyreorientert gruppe drept i sammenstøt i byen. En mann som var mistenkt for drapet, ble skutt og drept da politiet skulle pågripe ham.