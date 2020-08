Millioner av kvinner har mistet adgang til prevensjon og abort under koronakrisen

Abort og prevensjon er ikke blitt sett på som absolutt nødvendige helsetjenester under koronastengingen. Konsekvensene er en økning i utrygge aborter, ikke-planlagte graviditeter og barselsdødsfall.

En gravid indisk kvinne blir undersøkt av sin gynekolog. Nå er helsetjenestene til gravide indere blitt dårligere som følge av koronapandemien. Foto: Anupam Nath, AP/NTB Scanpix (arkiv)

Etter måneder med koronastengte samfunn verden over har kvinners adgang til prevensjon og abort kommet under alvorlig press.

Det fastslår den internasjonale organisasjonen Marie Stopes International, MSI, som arbeider for å sikre adgang til seksuelle og reproduktive helsetilbud i 37 land, ifølge en ny rapport. Presset på helsevesenet og koronastengte samfunn har påvirket til at kvinner i samtlige 37 land i økende grad mister tilgang til prevensjon og abort.

Det skriver al-Jazeera i sin nettutgave.

I flere land er seksuelle og reproduktive helsetilbud ikke blitt ansett som absolutt nødvendige, og kvinner og jenter er derfor blitt avvist under koronakrisen. Dette til tross for at FN tidligere i krisen understreket viktigheten av nettopp adgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester, og at disse skal ses som essensielle tjenester.

Flere vil dø i barsel

I perioden mellom januar og juni 2020 har 1,9 millioner færre kvinner fått hjelp gjennom Marie Stopes International sammenlignet med samme periode i fjor. Organisasjonen mener at det er alarmerende.

Begrenset adgang til prevensjon og abort i samtlige 37 land vil resultere i ytterligere 1,5 millioner utrygge aborter, 900.000 uplanlagte graviditeter og 3000 barselsdødsfall enn man vanligvis ville hatt, forutser MSI.

En undersøkelse av 103 land i Verdens helseorganisasjon, WHO, peker på samme tendens. Her kunne to tredjedeler av landene rapportere om avbrudd i seksuelle og reproduktive helsetjenester, uttalte WHO tidligere denne måneden, ifølge al-Jazeera.

På verdensbasis har FNs befolkningsfond advart om opp mot syv millioner uplanlagte graviditeter.

Adgang til prevensjon og abort var allerede under press.

Verre for indiske kvinner

India er blant landene hvor tendensen rammer hardest. Til tross for at India fortsatt har vektet særlig adgangen til abort som en essensiell ytelse, har 1,3 millioner færre indiske kvinner enn vanlig mottatt seksuelle eller reproduktive helsetjenester.

Det kan blant annet skyldes at mulighetene på området allerede var begrenset, og at pandemien har forverret situasjonen ytterligere, mener doktor Rashimi Ardey, direktøren for kliniske tjenester i det indiske programmet til Marie Stopes International.

– Denne pandemien har presset helsevesenet verden over, men seksuelle og reproduktive helsetjenester var allerede så nedprioritert at det igjen er kvinner som må ta størstedelen av den globale ulykken, sier doktor Rashimi Ardey i en uttalelse, ifølge al-Jazeera.

Flere tenåringsgraviditeter

I Kenya rapporteres det om en kraftig økning i tenåringsgraviditeter, mens Diana Kihima fra organisasjonen Women Promotion Center forteller om hvordan illegale aborter blir gjennomført med ting som glasskår, pinner og kulepenner i Nairobis slumområder, ifølge al-Jazeera.

Et forventet økende antall uønskede graviditeter, illegale aborter og kvinner som dør under fødsel krever handling, mener MSI.

– I mange land har vi fortsatt ikke sett de verste konsekvensene av koronapandemien. I andre land er det en andre smittebølge i horisonten, men det er en sjanse for å bruke dette som en katalysator for å endre på tjenestetilbudet og gjøre kvinners liv bedre i morgen enn de er i dag, sier Simon Cooke, administrerende direktør ved MSI ifølge al-Jazeera.

