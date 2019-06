President Donald Trump har innledet et tre dager langt statsbesøk i Storbritannia. Minutter før kalte han Londons borgermester for «en iskald taper».

Utfallet mot borgermester Sadiq Khan kom i en Twitter-melding.

– Sadiq Khan, som etter alt å dømme har gjort en forferdelig jobb som Londons borgermester, har vært idiotisk "frekk" mot USAs besøkende president. Han er en iskald taper som bør rette oppmerksomheten mot kriminaliteten i London, ikke mot meg, skrev Trump kort tid før Air Force One landet på Stansted lufthavn ved London.

Han fortsetter tiraden mot Khan ved å sammenlikne ham med New York Citys borgermester, Bill de Blasio, som han kaller «dum og inkompetent», og som han også mener har gjort en forferdelig jobb

Kirsty Wigglesworth / AP / NTB scanpix

Kritisk Khan

Khan, som tilhører opposisjonspartiet Labour, har kritisert Storbritannias beslutning om å invitere den amerikanske presidenten på statsbesøk.

I et avisinnlegg søndag skriver han at Trump er «ett av de mest ekstreme eksempler på en økende global trussel»

Khan er en av Trumps mest iherdige kritikere, og da den amerikanske presidenten besøkte Storbritannia i fjor, ga Khan tillatelse til at et oppblåsbart luftskip som forestilte Trump som en skrikende baby, kunne fly over Parlamentet.

Ventes demonstrasjoner

Trump er blitt anklaget for å være rasist som følge av utfallene mot Khan. Det er ventet store demonstrasjoner mot Trumps statsbesøk, som er preget av en rekke seremonielle arrangementer.

Mandag kveld er han invitert til statsbankett på Buckingham Palace av dronning Elizabeth. Før dette skal det holdes en stor velkomstseremoni på slottet, deretter skal han drikke te sammen med prins Charles.

Trump og Melania ble tatt imot den britiske utenriksministeren Jeremy Hunt, USAs ambassadør Woody Johnson og noen få andre tjenestemenn da paret landet på Stansted.

Han ble raskt eskortert over til Marine One, presidentens helikopter.