Donald Trump trekker ikke USA fra atomavtalen med Iran i denne omgang. Men han innfører nye sanksjoner og stempler Iran som et diktatur som støtter terror.

– Det iranske diktaturets aggresjon fortsetter den dag i dag, sa Trump i en tale fredag om Iran og landets atomprogram.

Presidenten erklærte at han innfører nye sanksjoner mot landets revolusjonsgarde – den mektige iranske elitestyrken som har sin egen hær, marine og flyvåpen.

– Vi innfører sanksjoner mot hele revolusjonsgarden, sa Trump.

I tillegg opplyste Trump at hans regjering ikke lenger kan bekrefte at Iran overholder avtalen om landets atomprogram. Presidenten understreket at han mener Iran opptrer i strid med avtalens intensjon.

Kongressen skal avgjøre

Den amerikanske Kongressen får nå en viktig rolle i å avgjøre avtalens videre skjebne.

Før Trump holdt sin tale om Iran og atomavtalen presenterte utenriksminister Rex Tillerson hovedpunktene i regjeringens nye Iran-strategi. I tillegg til sanksjoner mot revolusjonsgarden innebærer den at Kongressen i løpet av 60 dager skal avgjøre om enda flere sanksjoner skal innføres.

Men Trump trekker ikke USA fra atomavtalen som ble inngått i 2015 i denne omgang. Tidligere har presidenten truet med å gjøre dette, og han har kalt avtalen en av de verste USA har inngått noensinne.

– Avtalen vurderes kontinuerlig og vår deltakelse kan oppheves av meg som president når som helst, sa Trump i sin tale.

Fjernet sanksjoner

Avtalen ble undertegnet av Iran, USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland i 2015. Iran godtok å legge begrensninger på sitt atomprogram i bytte mot fjerning av sanksjoner.

Målet med avtalen er å unngå at Iran utvikler atomvåpen. Regjeringen i Iran insisterer på at de aldri har hatt slike planer, og at formålet med atomprogrammet er strømproduksjon og forskning.

Mens USAs posisjon er uklar, mener alle de andre landene som undertegnet avtalen, at den må videreføres. Ifølge amerikanske medier har en rekke medlemmer av Trumps regjering forsøkt å overtale presidenten til å akseptere atomavtalen.

– Overholder forpliktelsene

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) slo senest i september fast at Iran etterlever sin del av atomavtalen.

– Iran følger opp forpliktelsene som landet i henhold til avtalen er underlagt, sa IAEA-sjef Yukiya Amano.

Kongressen i USA har vedtatt at atomavtalen skal evalueres hver tredje måned, og Trump-administrasjonen har to ganger tidligere i år motvillig innrømmet at iranerne overholder avtalen.

I talen fredag kom Trump med en rekke knallharde angrep på det iranske regimet. Han viste til flere tidligere terroraksjoner som regimet antas å ha stått bak, og til Irans støtte til væpnede grupper som Hizbollah i Libya og Hamas i de palestinske områdene.