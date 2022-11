Trump raser etter små feil i USA-valget – men eksperter avdramatiserer det

Nå er det på'n igjen, sier Donald Trump etter meldinger om isolerte om problemer ved enkelte valglokaler i USA. Det vil ikke påvirke utfallet, sier eksperter.

Folk med paraplyer på vei inn i rådhuset i San Francisco for å stemme tirsdag. California ble rammet av uvær med til dels kraftig regn og snø på valgdagen.

NTB-AP

Valggjennomføringen følges med argusøyne etter to år med udokumenterte påstander om valgfusk fra Trump og hans støttespillere. I det store og hele går valget riktig for seg, men enhver feil i et valglokale får stor oppmerksomhet.

Det har skapt stor ståhei i sosiale medier at tellemaskiner i Arizona avviser gyldige stemmesedler. Tellemaskinene i om lag en femdel av de 223 valglokalene i fylket Maricopa har problemer, men valgfunksjonærer tror ikke dette vil føre til forsinkelser eller at stemmer ikke blir telt opp, skriver CNN.

– Ingen mister stemmeretten. Ingenting ved dette tyder på valgfusk eller liknende. Dette er et rent teknisk problem, sier valgfunksjonæren Bill Gates.

Det har ikke hindret saken fra å spre seg i sosiale medier. Donald Trump Jr., sønn av den tidligere presidenten, har delt innlegg som antyder at dette kan være et tegn på at valget i Arizona blir stjålet.

En mann fyller ut stemmeseddelen sin i San Francisco.

Trump raser

Det har også Trump selv gjort, i et innlegg på hans egen plattform Truth Social.

– Rapporter fra Arizona om at stemmemaskinene ikke fungerer i områder som er republikanske og konservative. Kan dette virkelig være sant når en stor andel av republikanerne ventet med å stemme til i dag? Nå er det på'n igjen. Folk vil ikke tolerere dette, skriver Trump.

– Selvfølgelig vil folk utnytte dette for slike formål, sukker en annen valgfunksjonær, Stephen Richer.

Men i køene i Arizona er det mange som støtter Trumps påstander.

– Det skjer enda en gang, sier en velger som ikke vil bli navngitt. 82-åringen Donald Newton sier at det er uakseptabelt at slike feil skjer.

– Maskinene burde ha blitt testet for lenge siden, sier han.

Ved et valglokale i Silver Spring utenfor Washington D.C.

Tekniske problemer

Det har også vært et liknende teknisk problem i New Jersey, mens flere valglokaler i landet åpnet senere enn de skulle fordi valgmedarbeiderne var forsinket. Her er regelen i de fleste delstater at åpningstidene da forlenges i den andre enden.

Noen steder i Pennsylvania har det vært meldt om at lokalene gikk tom for stemmesedler, og at mange velgere som hadde forhåndsstemt måtte få hjelp med å rette opp i mindre formelle feil som feil datomerking.

– Dette er slike ting man ser i alle valg. Det er ingenting særlig bekymringsfull hittil, sier Susannah Goodman ved stemmerettsorganisasjonen Common Cause.

En valgmedarbeider tørker av en stemmemaskin i Pacoima i California.

Stort fremmøte

CNN skriver også om høyere fremmøte enn ventet i Michigan.

– Vi hører fra valgmedarbeidere i hele delstaten at de er positivt overrasket over hvor mange som møter opp for å stemme i egen person, sier delstatsadministrasjonens talsmann Jake Rollow.

Flere steder har det vært liknende hendelser som fører til at opptellingen vil bli litt forsinket. I Georgia, en av de avgjørende delstatene i senatsvalget, er det kommet meldinger om at flere velgere ikke har fått stemmesedlene de har bedt om.

Mer enn 1.000 ble rammet, men valgmyndighetene opplyser at de har fått ut stemmesedler og at alle stemmer som er stemplet på valgdagen, vil bli telt opp.

Velgere stemmer i Rhode Island.

– Påvirker ikke valgutfallet

I Harris County i Texas var det lange køer, stengte dører og stemmemaskiner som ikke fungerte, melder Washington Post. Nadia Hakim i valgmyndighetene der sier at det har vært problemer på en håndfull stemmelokaler i fylket, som er det tredje mest folkerike i Texas. Feilene skal ha blitt rettet midt på dagen.

Ifølge Vote.org er det ingenting som tyder på at hendelsene vil påvirke valgresultatet.

– Dette kan skje, og valgmedarbeidere og delstatsmyndighetene jobber hardt for å løse problemene og sikre at alle kan avlegge stemme i dag. Åpenheten rundt dette viser styrken og motstandskraften til vårt demokrati, sier Andrea Hailey, leder i organisasjonen.