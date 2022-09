Tusenvis av russere tok farvel med Gorbatsjov i Moskva

Mikhail Gorbatsjov ble lørdag begravet i en nedtonet seremoni i Moskva. Bisettelsen sto i sterk kontrast til tidligere sovjetiske og russiske ledere.

Dagens ledelse i Russland har et anstrengt forhold til politikken som Mikhail Gorbatsjov førte. Lørdag ble han begravet uten at den russiske presidenten var til stede.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Bisettelsen startet klokken 10 lokal tid. Tidligere på dagen ble kisten prydet med det russiske flagget og båret inn i den berømte søylesalen i Fagforeningenes hus i Moskva, ikke langt fra Kreml.

Etter bisettelsesseremonien ble Gorbatsjovs kiste båret ut med redaktør Dmitrij Muratov som fremste kistebærer og kjørt til Novodevitje-kirkegården.

Der ble den tidligere presidenten gravlagt ved siden av sin kone Raisa, som han hadde et svært nært forhold til, og som døde for 23 år siden. Han ble hedret med nasjonalsangen spilt av et militærorkester og en geværsalutt.

Tusenvis av russere i alle aldre møtte tidligere opp for å defilere forbi den åpne kisten og ta farvel med den tidligere sovjetlederen. En æresvakt flankerte båren under det russiske flagget.

Ungarns president Viktor Orban var den eneste statslederen som deltok i bisettelsen av Mikhail Gorbatsjov. Hadde det ikke vært for Ukraina-krigen, ville nok flere vestlige ledere deltatt.

Putin holdt seg unna

Men nåværende president Vladimir Putin glimret med sitt fravær. Han hadde meldt at han var opptatt med andre gjøremål under begravelsen og reiste dagen før til Kaliningrad. Men han deltok torsdag i en privat syning.

Russiske myndigheter unnlot å gi Gorbatsjov en fullverdig statsbegravelse, slik tidligere presidenter, inkludert Boris Jeltsin, fikk.

Den tidligere sovjetlederen døde tirsdag kveld etter lang tids sykeleie. Han ble 91 år gammel.

Tusenvis av russere møtte opp utenfor Fagforeningens hus i Moskva for å ta farvel med sin tidligere leder Mikhail Gorbatsjov.

Orban kom

Ungarns statsminister Viktor Orban var den eneste utenlandske regjeringssjefen som deltok i bisettelsen. Ifølge russiske myndigheter skulle ikke Orban møte Putin under besøket. Andre vestlige ledere var forhindret på grunn av krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland.

Kjente russere som var til stede lørdag, var tidligere president Dmitrij Medvedev, opposisjonspolitikeren Grigorij Javlinskij og redaktøren og nobelprisvinneren Dmitrij Muratov, hvis avis Novaja Gazeta Gorbatsjov bidro til å starte, og som er stengt av dagens myndigheter.

Nobelprisvinner og redaktør Dmitrij Muratov var blant dem som var til stede under bisettelsen av Mikhail Gorbatsjov.

Fikk slutt på den kalde krigen

De siste dagene har vestlige ledere hyllet Gorbatsjov. Begrepene perestrojka (omstrukturering) og glasnost (åpenhet) er meislet inn i Gorbatsjovs ettermæle. i de seks årene han styrte fra 1985 til 1991, la han opp til demokratiske reformer, men endte med å stå for Sovjetunionens oppløsning.

Han bidro blant annet til å få slutt på den kalde krigen, til kjernefysisk nedrustning, til politisk åpning og ytringsfrihet i Sovjetunionen og til at landene i Øst-Europa under Moskvas kontroll fikk sin frihet.

Anstrengt forhold

Dagens russiske lederskap har imidlertid et anstrengt forhold til ham, og Putin har kalt oppløsningen av Sovjetunionen århundrets største geopolitiske katastrofe.

Store deler av befolkningen la skylden på Gorbatsjov for det økonomiske kaoset og tap av internasjonal innflytelse i 90-årene, og ikke minst var de sinte på ham for hans forsøk på å få kontroll på vodka-salget og den utbredte alkoholismen i landet.

Putin har brukt mye av tiden som russisk leder til å reversere Gorbatsjovs reformer, blant annet åpenheten, og ved å invadere Ukraina har han søkt å gjenopprette russisk kontroll i et av landene som fikk sin uavhengighet da Sovjetunionen kollapset.

Gorbatsjov holdt seg de siste tiårene stort sett ute av det politiske søkelyset, og hans død ble knapt nevnt i russiske medier. Men det er kjent at han støttet annekteringen av Krim i 2014, men at han på den annen side var ulykkelig over krigen mot Ukraina.

Halv stang i Berlin

I Berlin, der han er æresborger, ble det flagget på halv stang for ham. Tyskerne er takknemlig for at han aksepterte gjenforeningen av Øst- og Vest-Tyskland, og at gjenforeningen foregikk på fredelig vis. Chargé d'affairsen på den tyske ambassaden ble sendt i bisettelsen.

Mange både i Russland og i Vesten har pekt på det svært nære forholdet han hadde til sin kone Raisa, som han nå begraves ved siden av.

– Han elsket sin kone mer enn sitt arbeid, han satte menneskerettigheter over staten, og han satte mer pris på en fredelig himmel enn personlig makt, skrev Muratov.