Kina vedtar å stramme inn kontrollen over Hongkong

Folkekongressen i Kina har vedtatt en lov som endrer valgloven i Hongkong, og som gir Beijing langt større kontroll over territoriet.

Folkekongressen har som ventet vedtatt en ny valglov for Hongkong. Den skal sikre at forsamlingen blir mest mulig vennlig innstilt overfor kinesiske sentralmyndigheter. Foto: Ng Han Guan / AP / NTB

Loven innebærer at hongkongkineserne selv får langt mindre innflytelse over hvem som sitter i Hongkongs egen lovgivende forsamling.

Fra nå av skal en Beijing-vennlig komité utnevne flere av medlemmene i forsamlingen, samtidig som de folkevalgte medlemmene blir færre.

Loven er det foreløpig siste tiltaket i Beijings forsøk på å slå ned demokratibevegelsen i det kinesiske territoriet. Den ble vedtatt med 2895 mot 0 stemmer. Kun ett medlem av Folkekongressen avsto fra å stemme.

Kritikere har beskrevet valgloven som en av de siste spikrene i kisten for demokratiet i den tidligere britiske kolonien.

Fra før av har Kina innført en sikkerhetslov som innebærer at personer som driver med det kinesiske myndigheter mener er undergravende virksomhet, kan bli dømt til lange fengselsstraffer. En rekke av demokratibevegelsens frontfigurer sitter nå fengslet i påvente av rettssaker, mens andre har flyktet til utlandet.

Masseprotestene i Hongkong brøt ut etter at Beijing ønsket å innføre en ny sikkerhetslov som ville innebære at hongkongkinesere ble utlevert til det kinesiske fastlandet for å bli stilt for retten der. Denne loven ble etter hvert satt på vent, men protestene fortsatte. I fjor innledet Beijing en kraftig innstramming, først i form av en ny og omfattende sikkerhetslov.