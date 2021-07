Ingen borgerlig regjering i Sverige – Kristersson gir opp

Sveriges opposisjonsleder Ulf Kristersson gir opp forsøket på å danne en borgerlig regjering fordi den ikke vil få parlamentarisk flertall.

Moderaternas partileder Ulf Kristersson oppgir forsøket på å danne regjering. Her på vei til pressekonferansen i Riksdagen. Foto: Stina Stjernkvist / TT / NTB

NTB

Kristersson opplyser at han derfor har levert tilbake oppdraget med å danne regjering til Riksdagens leder Andreas Norlén.

På en pressekonferanse torsdag sa Kristersson at det er matematikken som avgjør og at situasjonen viser at 175 av Riksdagens medlemmer kommer til å stemme imot en borgerlig regjering.

– Med de kontakter jeg har hatt, vet jeg at 175 er imot, sa han.

Han sa også at han og Kristdemokraternas leder Ebba Busch de to siste dagene har hatt grundige samtaler med Liberalerna og Sverigedemokraterna. Samtalene har dreid seg om kriminalitet, skatepolitikk, migrasjon og integrasjon, klima og energi, ifølge Kristersson.

– Vi har hatt innledende gode diskusjoner. De bekreftet for meg at det finnes en grunn å bygge på, sa Kristersson, som leder Sveriges største opposisjonsparti, Moderaterna.

Centerpartiet har imidlertid ikke ønsket å støtte en borgerlig regjering, dermed mangler Kristersson én stemme i Riksdagen for å få flertall for en ny regjering.

Kristersson fikk oppdraget med å danne en regjering tirsdag etter at Sveriges sosialdemokratiske statsminister Stefan Löfven gikk av dagen før.

En uke tidligere ble Löfven og hans rødgrønne regjering felt i en mistillitsavstemning i Riksdagen.

Oppdraget med å danne en ny regjering går nå etter alt å dømme videre til Löfven.