Trump erkjenner nederlag og fordømmer støttespillere som stormet Kongressen

USAs president Donald Trump kaller stormingen av Kongressen for et «avskyelig angrep» og sier de skyldige skjemte ut demokratiet.

– Som alle amerikanere er jeg sjokkert av volden, lovløsheten og galskapen, sier Trump i en video publisert torsdag kveld.

Videre hevder Trump at han «umiddelbart» innkalte nasjonalgarden da uroen oppsto onsdag, etter at en rekke medier har meldt at Trump motsatte seg dette, og at det var visepresident Mike Pence som gjorde det.

– Demonstrantene som tok seg inn i Kongressen har skjemt setet til det amerikanske demokratiet, sier han, og lover at de som brøt loven, vil bli straffeforfulgt.

Capitol-politiet bekrefter fredag morgen norsk tid at en av deres betjenter mistet livet da Kongressen ble stormet onsdag.

Anerkjenner Bidens seier

Videre anerkjente Trump at Joe Bidens valgseier nå er godkjent av Kongressen og at en ny regjering vil komme på plass 20. januar. Trump lover at han nå vil fokusere på å bidra til en ryddig maktovertakelse, og sier at det nå er tid for «helbredelse og forsoning».

Enden på presidentperioden innebærer imidlertid ikke at Trump er ferdig i amerikansk politikk:

– Vår utrolige reise har bare nettopp begynt, sier Trump.

Kommentarene står i sterk kontrast til dem han kom med onsdag, der han i en video gjentok grunnløse påstander om valgfusk, mens han ba demonstrantene gå hjem og understreket at han «elsker» og «forstår» dem.

Pence vil ikke avsette Trump

Mange har i etterkant av Kongress-stormingen tatt til orde for at Trump-regjeringen må avsette Trump.

Men USAs visepresident Mike Pence vil ikke ta i bruk det 25. grunnlovstillegget og fjerne president Donald Trump fra embetet, opplyser kilder til Business Insider og New York Times. Ifølge New York Times har Pence støtte fra flere regjeringsmedlemmer.

Grunnlovstillegget åpner for at visepresidenten og halve regjeringen kan varsle Kongressen om at presidenten er uegnet, som fører til at visepresidenten overtar makten. Om presidenten har innsigelser, kan et flertall på to tredeler i et av Kongressens to kamre overstyre og sørge for at visepresidenten tar over likevel.

Nok en minister trekker seg

Utdanningsminister Betsy DeVos retter kritikk mot president Donald Trump og går av etter at støttespillere av ham onsdag stormet Kongressen. I sitt oppsigelsesbrev legger hun skylden hos Trump for stormingen av Kongressen, skriver Wall Street Journal.

– Det er ingen tvil om at din retorikk påvirket situasjonen, og det er vendepunktet for meg, heter det i brevet.

DeVos blir dermed det andre regjeringsmedlemmet som går av etter onsdagens kaos i Washington. Samferdselsminister Elaine Chao gikk av tidligere torsdag.

DeVos har vært utdanningsminister siden februar 2017. Også Chao hadde tjenestegjort i regjeringen gjennom hele Trumps presidentperiode.