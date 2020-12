Ektepar og forskerteam ledet utviklingen av koronavaksine

Beslutningen om å skifte fra kreftforskning til koronavirus ble tatt over frokostbordet for elleve måneder siden, forteller legene som ledet vaksinearbeidet.

Storbritannia og USA har allerede tatt i bruk vaksinen fra Pfizer-Biontech. Om få dager følger trolig Europa etter. Foto: Loren Holmes/Anchorage Daily News via AP/NTB scanpix

NTB-AP

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Det tyske selskapet Biontech var lite kjent utenfor legemiddelindustrien før det gikk sammen med den amerikanske giganten Pfizer. De to selskapene slo store rivaler i kappløpet om å få klar en vaksine. Gjennom samarbeidet som fikk navnet «Project Lightspeed», klarte de å utvikle covid-19-vaksinen som blir den første til å bli godkjent i USA og Europa.

– Jeg kan huske datoen nøyaktig, 24. januar. Da vi tok avgjørelsen ved frokostbordet, sier Özlem Türeci, overlege og forsker i Biontech.

Forsto at pandemi var i utvikling

I en videosamtale med den tyske statsministeren Angela Merkel denne uken fortalte Türeci hvordan ektemannen og forretningspartneren hennes Ugur Sahin forutså at utbruddet av en ny, mystisk luftveissykdom i den kinesiske byen Wuhan inneholdt alle elementer som kunne føre til en global pandemi.

– Han varslet oss alle og fikk oss, det vil si hele selskapet, styret og eiere, til å dreie ressursene fra kreftbehandling til å utvikle en vaksine, sa hun.

Türeci og Sahin legger vekt på en ny tilnærming i arbeidet med vaksinen, som er basert på en metode som kalles nRNA-teknologi de har jobbet med i flere tiår. Samarbeidet med Pfizer framheves også.

– Vi visste at vi ikke hadde kapasitet til å gjennomføre veldig raske kliniske studier med mer enn 40.000 frivillige, sier Sahin.

– Derfor inngikk vi et partnerskap med et selskap som hadde gjort dette i flere tiår og er ledende på feltet, nemlig Pfizer.

Ros fra Merkel

Britiske legemiddelmyndigheter innvilget vaksinen nødgodkjenning 2. desember og det amerikanske legemiddelverket fulgte med grønt lys 11. desember.

Neste uke møtes det europeiske legemiddelverket EMA for å avgjøre en forespørsel fra Tysklands helseminister, som har bedt om at vaksineringen må komme i gang fra 27. desember.

I Storbritannia har hittil 140.000 personer blitt vaksinert med første dose. Data viser at vaksinen blir tolerert like godt blant befolkningen som under forsøksperioden.

Merkel, som selv har bakgrunn som fysiker, berømmet Türeci og Sahin for forskning som handler om å styrke menneskets immunforsvar for å bekjempe sykdom.

– Dere holdt stand. Dere trodde på teknologien deres, sa den tyske statsministeren.

God investering

Satsingen betalte seg. Ikke bare for Biontech, men også for selskapets støttespillere, som tidlig så et potensial for medisiner som er skreddersydd for spesifikke sykdommer.

– Vi bestemte oss for å gjøre en enorm investering. Trekke ned persiennene, lukke dørene og sette selskapet i arbeid, sa Matthias Kromayer, partner i det München-baserte selskapet MIG.

Selskapet forventer en avkastning på 50 til 100 ganger de 13,5 millioner euro (142 millioner kroner) de opprinnelig brukte på å kjøpe en eierandel i Biontech på 6 prosent for over ti år siden.

De største aksjonærene er den tyske Strüngmann-familien, mens Sahin og Türeci eier om lag 18 prosent.

Vil tilbake til kreftforskning

Mange av Biontechs medarbeidere skal jobbe gjennom jula for å sikre at vaksinedosene blir sendt ut raskt.

– Vi er sikre på at hvis vi jobber sammen, vil vi kunne leve et normalt liv igjen neste vinter. Da vil det ikke lenger være behov for nedstengning, sier Sahin.

Når pandemien er over, håper Türeci å kunne arbeide videre med å bekjempe kreft og andre alvorlige sykdommer.

– Når dette oppdraget er fullført, lengter vi tilbake til vår opprinnelige visjon som er å utvikle immunterapi for kreftpasienter og for smittsomme sykdommer som hiv og tuberkulose, sa hun.