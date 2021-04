Grønland kan bryte Kinas monopol på sjeldne jordarter

Vestlige land skal samarbeide tettere og bruke sjeldne jordarter fra Grønlands berggrunn. Det kan forhindre at Beijing fortsetter å styre utviklingen av grønn energi og avanserte våpensystemer, mener britisk tankesmie.

En arbeider for det australske børsnoterte gruveselskapet Greenland Minerals sitter på fjellet Kvanefjeld der selskapet vil starte gruvedrift. Foto: Greenland Minerals Ltd / Reuters / NTB

Verdens mest avanserte etterretningssamarbeid, kalt «Five Eyes», retter sin oppmerksomhet mot et fjell på Grønland.

«Five Eyes», som består av de militære etterretningstjenestene i USA, Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand, er i ferd med å opprette «datterselskapet» Five Eyes Critical Minerals Alliance. Alliansen skal følge med på forekomstene av strategisk viktige, sjeldne jordarter i Kvanefjeld og hele fjellmassivet bak byen Narsaq i det sørlige Grønland.

Konklusjonen er helt klar i en ny rapport fra det britiske Polar Research and Policy Initiative med undertittelen «Fokus på Grønland». Kort fortalt skal vestlige land og Five Eyes-samarbeidet følge med på Grønland som et viktig omdreiningspunkt for å bryte Kinas reelle monopol på metaller utvunnet fra sjeldne jordarter.

Med andre ord er det grønlandske fjellet Kvanefjeld laget av stoffer som ikke bare har utløst et politisk jordskred og et kommende valg på Grønland 6. april – fjellmassivet bak Narsaqs 1300 innbyggere trekker også overskrifter internasjonalt hos nyhetsbyrået Reuters og i Financial Times.

17 grunnstoff

Det handler om den økende sikkerhets- og handelspolitiske bekymringen for at Kinas monopol på forarbeiding og salg av de sjeldne jordartene kan bli brukt av det kinesiske styret til å legge press på de vestlige landene. De 17 forskjellige grunnstoffene det her er snakk om, anvendes blant annet i avanserte magneter, og har stor betydning i alt elektronisk materiell og i det grønne skiftet.

De sjeldne jordartene er også avgjørende for moderne våpenproduksjon, og inngår i alt fra lasersystemer til de nye jagerflyene F-35, store strategiske atomubåter og missilsystemer.

Kina har tidligere tapt saker i Verdens handelsorganisasjon (WTO) hvor landet er blitt anklaget for å manipulere prisene for å opprettholde et monopol. Og i takt med det stadig mer anstrengte forholdet til USA har kinesiske statsmedier luftet dårlig skjulte trusler om å slutte å eksportere jordartene til USAs militære industri.

Kan redusere avhengigheten til Kina

– Jeg mener bestemt at Grønland og forekomstene av disse råstoffene er en viktig brikke i spillet om å frigjøre seg fra kinesisk dominans, sier Dwayne Menezes, direktør for Polar Research and Policy Initiative og hovedforfatter bak den nye rapporten, til Politiken.

Den britiske tankesmien fungerer som sekretariat for parlamentets tverrpolitiske og uformelle «Grønlandskomité», som ble nedsatt i november i fjor. I tidsskriftet Foreign Policy forklarer komiteens leder, Andrew Rosindell fra det konservative regjeringspartiet, at «Vesten ikke har råd til å ignorere Grønland».

Ifølge Rosindell handler det om at «området inneholder en overflod av forskjellige kritiske mineraler. Det gir Five Eyes-samarbeidet en unik mulighet for å redusere avhengigheten av Kina på områder som er avgjørende for vår sikkerhets- og forsvarspolitikk».

Narsaq har 1300 innbyggere. Bak byen ligger fjellet med mineralforekomstene. Foto: Greenland Minerals Ltd / Reuters / NTB

Ifølge den britiske rapporten er middelet målrettede vestlige investeringer i gruvedrift og raffinering av råstoffene.

– Det nytter ikke at alle bedrifter og land sier at det er problemer med Kina, når det ikke er noen som gjør noe med det. Derfor må disse landene (i Five Eyes, red.anm.) samarbeide og stille kapital til rådighet. Om det ikke skjer, har vi ingen rett til å klage på Kinas monopol, sier Menezes.

Kinas dominans skyldes ikke at råstoffene kun er å finne i Kina, selv om landet i dag utvinner de største mengdene på verdensplan. Faktisk er ikke sjeldne jordarter så vanvittig sjeldne. Selv med økt etterspørsel rekker de kjente forekomstene til flere hundre års forbruk.

Store avfallsproblemer

Hvor store forekomstene er, er imidlertid bare én side av det. Konsentrasjonen av stoffene er noe annet. Noen forekomster har en sammensetning som passer bedre til de økonomisk viktige industrielle produktene. For tiden er det særlig fokus på de fire sjeldne jordartene som brukes til å lage magneter. Både prosjektet i Kvanefjeld og det mindre kjente gruveprosjektet i Kringlerne i samme område har gode forekomster av nettopp disse viktige metallene.

Det er teknisk vanskelig å omdanne jordartene til høyteknologiske råstoffer som kan brukes til produksjon av avanserte magneter. Prosessene belaster også miljøet og etterlater store mengder avfall. Avfallet er ofte radioaktivt, da de sjeldne jordartene som regel er å finne sammen med radioaktive stoffer som uran og thorium.

Miljøbelastningen var en av grunnene til at USA på 1990-tallet la ned forarbeidningen av sjeldne jordarter fra blant annet en stor gruve i California. Kina hadde ikke samme oppfatning av miljøproblemene, og de amerikanske industriene valgte derfor å flagge ut sine bedrifter til Kina.

Kina så den økonomiske fordelen i å utvikle særlig denne råstoffsektoren, og har senere utviklet en monopolaktig forsyningskjede. Kinas dominans forsterkes gjennom patenter på hele prosessen fra gruvedrift til ferdige produkter.

Mange prosjekter i gang

Grønland er ikke det eneste stedet hvor det er fokus på å grave og sprenge ut de verdifulle metallene fra fjellene. Det er for øyeblikket minst 50 liknende prosjekter i gang over hele verden.

Forekomstene på Grønland skiller seg imidlertid ut ved å være særlig attraktive når det gjelder tilgjengelig, blanding og konsentrasjoner av mineralene. Og prosjektene har vært i gang lenge og nærmer seg ferdigstilling.

Det australske børsnoterte gruveselskapet Greenland Minerals står bak utviklingen av gruven i Kvanefjeld. Et privat australsk firma, Tanbreez, står for gruven i Kringlerne. I motsetning til Greenland Minerals har Tanbreez allerede fått utvinningstillatelse.

Området Kringlerne utmerker seg ved at det ikke vil være samme problemer med radioaktivt avfall der som ved Kvanefjeld, da det ikke er uran og thorium i berggrunnen i Kringlerne.

Kina eller ikke Kina

Tanbreez har likevel ikke kommet seg videre med utviklingen av gruven i Kringlerne. Ifølge eieren, australske Greg Barnes, skyldes det først og fremst koronapandemiens reiserestriksjoner. Barnes forteller at han stort sett har alle investorer på plass, og at de står klare til å pumpe milliarder av kroner inn i prosjektet.

Gruveindustrien er imidlertid ugjennomskuelig, og det har ikke vært mulig å få verifisert australierens optimisme.

Han mener at Tanbreez-prosjektet er spesielt passende for forsøkene på å bryte Kinas monopol, da det ikke er noen kinesiske interesser i området. Han fremhever også den amerikanske interessen for prosjektet.

– I 2019 hadde vi besøk av USAs ambassadør til Danmark, Carla Sands, og nylig snakket jeg igjen med mine kontakter i den amerikanske administrasjonen. Men det kan jeg ikke si noe mer om, forteller Barnes.

Kinesiske investorer er inne

Mens eierforholdene og investorsammensetningen bak Tanbreez ikke er offentlig kjent, så er det ingen hemmelighet at det er kinesiske investorer i den andre gruven på Kvanefjeld, like bak Narsaq. Selskapet Shenghe, med forbindelser til det kinesiske styret i Beijing, er den største enkeltaksjonæren med ni prosent av aksjene i Greenland Minerals Ltd., eller GML.

Tidligere har planen vært slik at råstoffene fra gruven i Kvanefjeld skulle bearbeides i Kina, og deretter selges på verdensmarkedet. I en e-post til Politiken har imidlertid selskapets danske direktør, Jørn Skov Nielsen, skrevet at Shenghe er «en samarbeidspartner vi verdsetter. Forretningsplanen til Greenland Minerals er imidlertid rettet mot det europeiske markedet. Planen er å eksportere sjeldne jordarter, uran og mer direkte til det europeiske markedet».

Her har imidlertid GML de samme problemene som alle andre: De aller fleste mulighetene for raffinering og opparbeiding av sjeldne jordarter finnes i Kina, og kinesisk industri er det største markedet for stoffene.

Amerikanske diplomatiske kilder med kjennskap til forholdene i Grønland avviser at USA har planer om å fremme konkrete gruveprosjekter som Tanbreez. De ser ikke et amerikansk-kinesisk veddeløp om gruvene ved Narsaq, heter det. Washington satser derimot på å samarbeide med selvstyret på Grønland om utvikling av gruvedrift gjennom nye utdanninger.

Kina dominerer patentene

Selv om USA og Vesten nå har erklært krig på Kinas monopol på strategiske råstoffer og blant annet vil bruke Grønlands rikdommer til å bli uavhengige av Beijing, så er det ikke så enkelt.

Sjefkonsulent Per Kalvig fra Danmarks og Grønlands geologiske undersøgelse (Geus) og seniorforsker Hans Lucht fra Dansk institut for internationale studier (DIIS) har nettopp utgitt et notat om årsakene til at Grønlands forekomster av de strategiske mineralene etter all sannsynlighet ikke kan unngå å bli «sugd inn» i den kinesiskkontrollerte internasjonale forsyningskjeden.

– I dag er det Kina som dominerer patentene man behøver for å forarbeide mineralene til de råstoffene industriene trenger. Det kan godt være at man i Vesten nå er i ferd med å finne penger til å investere i utvinning av sjeldne jordarter, men man må også finne omveier rundt patentene og finne industrier som tør å binde seg til ikke-kinesiske forsyninger, sier Per Kalvig.

«Det er behov for betydelig og langsiktig nasjonal eller overnasjonal støtte for å utfordre Kinas dominans innenfor sjeldne jordarter, samt redusere den europeiske og amerikanske sårbarheten», lyder konklusjonen i notatet fra DIIS.

Det skjer ikke over natten, og derfor vil de grønlandske gruveplanene ifølge DIIS «høyst sannsynlig bli en del av den kinesiskkontrollerte råstoffindustrien».

