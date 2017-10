– Dette er hjelp til selvhjelp, sier Kåre Ness om arbeidet med å sette opp en nasjonal øyehelsetjeneste i Moldova. Han frykter nå at investert arbeid vil gå til spille.

I løpet av de siste 16 årene har «trollmannen fra Os» - optiker Hans Bjørn Bakketeig og den ideelle organisasjonen Hjelp Moldova, gitt vel 10.000 synshemmede i Moldova synet tilbake. Samtidig er målet å bygge opp en nasjonal øyehelsetjeneste i det som er et av Europas fattigste land, slik at landet skal kunne klare seg selv.

– Vi har et lite, men djevelsk godt prosjekt som er så nære med å komme i mål. Stopper arbeidet opp nå, kan det være game over, sier Kåre Ness, leder av Hjelp Moldova.

Har gitt permitteringsvarsel

Under Biff hadde dokumentaren «Mirakelet i Moldova», som følger Bakketeig i hans arbeid, verdenspremiere.

– Midt i all jubelen for arbeidet som filmen viser, har jeg blitt nødt til å skrive permitteringsvarsel til Hans Bjørn, fortviler Ness.

De siste seks årene har Utenriksdepartementet (UD) gitt om lag ni millioner kroner. Midlene har gått med til å bygge opp et nasjonalt synssenter, drive opplysningsarbeid landet rundt og til å gi basisutstyr til synssjekk. Nå mener organisasjonen at de er avhengig av støtte fra UD i ytterligere tre år, mens departementet muntlig har gitt varsel om at de bare kan gi støtte for ett år til.

– Vi er glad for all støtte vi har fått, og at UD ikke fullstendig slår hånden av oss. Men vi trenger tre år før vi kan overlevere prosjektet til moldovske myndigheter, insisterer Ness.

Fakta: Hjelp Moldova Anslår at de har sendt over nytt og brukt utstyr for over 200 millioner kroner i løpet av de siste 12 årene.

Har bidratt til å holde grunnutdanningen for både øyelege- og optikerfaget oppegående i Moldova.

Har mottatt privat støtte fra Grieg Foundation, og de videregående skolene i Os, Fusa og Langhaugen gir årlige bidrag gjennom Operasjon Dagsverk. Disse midlene finansierer blant annet det nasjonale synssenteret i hovedstaden Chişinău.

Optiker Hans Børn Bakketeig fikk i 2012 utmerkelsen «International Optometrist Award» av World Council of Optometry. I 2015 ble han «Norsk helt» for livslang innsats av VG/Gjensidigestiftelsen. Kilde: Hjelp Moldova

– Nesten i mål

Hjelp Moldova har gjennom årene gått fra å være en ren hjelpeorganisasjon til dagens arbeid som er hjelp til selvhjelp.

Mens synshemning i Norge enkelt kan korrigeres med spesialbriller, har situasjonen i Moldova vært en helt annen. Barn ble holdt utenfor både vanlig barnehage og skole fordi de så for dårlig, mens voksne slet med å fungere i hverdagen og risikerte å bli satt på institusjon. Den rådende tankegangen var at så du dårlig, var det ikke håp for deg.

– Det tok lang tid før jeg selv forsto at det ikke fantes optikere i dette landet. Øyeleger for øyesykdommer fantes, men så du dårlig, var den vanlige oppfatningen at da kan du ikke hjelpes, sier Ness.

Utfordringen er at Moldova er et av Europas fattigste land, politisk ustabilt og ifølge Ness preget av korrupsjon. Derfor er utfasingsperioden på tre år viktig, mener han.

Og mens midler fra private sponsorer og solidaritetsaksjoner kommer godt med, er det støtten fra UD som er bærebjelken i prosjektet.

– Hva gjør deg overbevist om at prosjektet skal kunne stå på egne ben i løpet av tre år?

– Tidligere i april ble en samarbeidsavtale underskrevet av oss og moldovske helsemyndigheter. I tillegg er Moldova avhengig av å ha en nasjonal helseplan, der øyehelsetjeneste er en viktig del, for å nærme seg Europa slik de ønsker. Dette kapittelet blir skrevet av en av våre medarbeidere i Moldova, spesialistøyelege Tatiana Ghidirimschi.

– Må fase ut

Utenriksdepartementet bekrefter at Hjelp Moldova ikke vil få ny treårig avtale, uten å gå inn på bakgrunnen.

– Vi har informert at departementet er innstilt på å forlenge avtalen med ett år, for å lette utfasingen av prosjektet, skriver kommunikasjonsrådgiver Ingrid Kvammen Ekker i en e-post til BT.

De svarer ikke på ytterligere spørsmål, men skriver:

– Utenriksdepartementet anser at Hjelp Moldova har gjort et betydelig arbeid i Moldova.