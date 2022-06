Fem tenåringer skutt og drept på åpen gate i Mexico

Væpnede menn skjøt og drepte fem videregåendeelever og en voksen kvinne på gata i Barrón sentralt i Mexico, opplyste politiet tirsdag.

Gjerningspersonene skal ha åpnet ild mot elevene, som var mellom 16 og 18 år gamle, mandag kveld. De drepte var tre gutter og to jenter. Også en 65 år gammel kvinne som var i det samme området, ble drept.

– Vi kan dessverre bekrefte at seks personer mistet livet i et væpnet angrep for noen timer siden, sa byens ordfører Cesar Prieto. Barrón ligger i delstaten Guanajuato.

Skyteepisoden skjedde bare to uker etter at åtte kvinner og tre menn ble drept i det som synes å være et gjengrelatert angrep mot to barer og et hotell i Celaya, en annen by i samme delstat.

Guanajuato ligger i Mexicos industrisentrum og rommer blant annet et raffineri og en viktig rørledning, men delstaten har blitt en av landets mest voldelige på grunn av kartellene Santa Rosa de Lima og Jalisco Nueva Generación. De kjemper om kontroll over smuglerruter for narkotika og stjålet drivstoff.

Siden Mexico på kontroversielt vis satte inn militæret mot kartellene i 2006, er det registrert mer enn 340.000 drap i landet. Myndighetene sier at organisert kriminalitet er årsaken til de fleste.