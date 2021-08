Et barn skal være blant de seks døde etter skyteepisode i Plymouth

Til sammen seks personer, blant dem en angivelig gjerningsmann, er døde etter en skyteepisode i den engelske byen Plymouth. Et barn skal være blant de drepte.

Politisperringer i nærheten av åstedet i Keyham i Plymouth, sørvest i England. Seks personer, blant dem en mistenkt gjerningsperson, døde i en skyteepisode i byen torsdag.

Politi i nærheten av åstedet torsdag. Ifølge en lokal parlamentariker er et barn under ti år blant ofrene. Hendelsen er ikke terrorrelatert, ifølge politiet.

Politiet arbeidet på åstedet torsdag kveld.

Publisert Publisert I går 22:41

Ifølge politiet ble fem personer, to kvinner og to menn, samt en tredje mann, som de mener er gjerningsmannen, funnet døde på åstedet. I tillegg døde en kvinne, som fikk behandling for skuddskader, på sykehus.

Politiet opplyste ikke om alder på de døde, men den lokale parlamentarikeren Luke Pollard tvitrer at et barn under ti år er blant ofrene. Han skriver videre at flere blir behandlet på sykehus.

– Dette er bare så ubeskrivelig forferdelig, skriver han.

Ifølge The Times fryktes det at det er snakk om en fem år gammel jente.

Ikke terrorrelatert

Ifølge Plymouth Herald ble to andre skutt, men disse ble ikke alvorlig såret. Avisa erfarer også at de som ble skutt, var ukjente for gjerningsmannen.

Hendelsen skal ikke være terrorrelatert, og politiet leter ikke etter flere gjerningspersoner. Hendelsen skjedde i et område av byen kalt Keyham.

Ambulansetjenesten rykket ut med flere ambulanser og ambulansefly, og flere politibiler var raskt på stedet. Enkelte veier i byen ble sperret.

Politiet i byen ba innbyggerne om å holde seg innendørs torsdag kveld.

Sortkledd man med hagle

– Først var det roping, så var det skyting. Tre, kanskje fire, i starten, forteller et vitne til BBC.

Deretter sparket gjerningsmannen inn en dør og skjøt inn i et hus, før han løp ut av huset og skjøt mot flere andre, forteller hun videre.

Et annet vitne forteller at han rundet hjørnet og «traff på en kar med hagle». Mannen var iført sorte klær, forteller han.

– Hendelsen i Plymouth er sjokkerende, og mine tanker er med dem som er rammet, skriver innenriksminister Priti Patel på Twitter.