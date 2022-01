Minst 19 personer døde i brann i bygård i New York

Ni barn er blant de 19 som omkom i en brann i en bygård i New York-bydelen Bronx søndag. Byens brannsjef kaller det en av de verste brannene i byens historie.

Nødetantene utenfor bygården i New York der minst 19 mennesker mistet livet i en brann søndag.

NTB

Publisert

Brannalarmen gikk søndag formiddag lokal tid etter at det begynte å brenne i en leilighet i tredje etasje i den 19 etasjer høye bygården. Brannen spredt seg raskt og det var stor røykutvikling.

Flere titalls mennesker er skadd, og tilstanden er kritisk for flere av dem.

Øyenvitner forteller til amerikanske medier at de så noen mennesker hoppe ut fra vinduer i den høye bygården. Talsmann for brannvesenet FDNY, Dan Nigro, sier ifølge NBC News at «det er mulig noen har falt ut fra bygningen».

New Yorks nye ordfører Eric Adams kom til stedet på ettermiddagen for å bli orientert om tragedien.

– Dette kommer til å bli en av de verste brannene vi har sett i nyere tid her i New York, sier han til NBC News.

Flere av leilighetene i boligblokka er bygget om til mindre hybler, og det gjorde slokningsarbeidet vanskelig, sier en talsmann for brannvesenet.