Politiet: Ingenting tyder på ytre påvirkning bak Vilks-ulykken

Det er ikke noe som tyder på at det var noen ytre påvirkning bak trafikkulykken hvor kunstneren Lars Vilks omkom søndag, opplyser svensk politi.

Kunstneren Lars Vilks omkom i en trafikkulykke utenfor Markaryd i Småland søndag.

NTB

– Vi ønsker å utelukke at det har vært noen ytre påvirkning her. Det er ingenting som tyder på at det er tilfellet, men vi ønsker likevel å kunne stenge den døren i etterforskningen, sa Stefan Sintéus, sjef for den regionale utredningsenheten på en pressekonferanse mandag.

Den kontroversielle kunstneren Lars Vilks omkom i en trafikkulykke utenfor Markaryd i Småland søndag. To politimenn i bilen mistet også livet på stedet.

Den sivile politibilen skal ifølge vitner ha holdt en svært høy fart da den kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med et vogntog. Politiet vet ennå ikke årsaken til hvorfor politibilen, som veide 4,5 tonn, kjørte ut av veibanen.

– Vi har funnet rester av dekkene, og vi undersøker mulighetene for at det kan ha vært en eksplosjon i dekkene eller lignende, sier Sintéus.

De to politimennene hadde i flere år arbeidet med å beskytte Vilks, som levde under politibeskyttelse etter at han tegnet profeten Muhammed i 2007.