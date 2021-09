Nord-Korea har prøveskutt langdistanseraketter

Nord-Korea har prøveskutt langdistanseraketter i helgen, opplyser landets statlige nyhetsbyrå KCNA.

Kombinasjonsfoto utsendt av nordkoreanske myndigheter mandag og som viser bilder fra det som skal være helgens rakettester.

NTB

KCNA meldte tidlig mandag at prøveoppskytingene var vellykket.

Testoppskytingene fant sted lørdag og søndag, under oppsyn av høytstående tjenestemenn.

Rakettene fløy langs en bane i litt over to timer (7.580 sekunder) over Nord-Korea og landets territorialfarvann, før de rammet mål 1.500 kilometer unna, ifølge KCNA.

Rakettene blir omtalt som nyutviklet. Regimets talerør kaller rakettene «et strategisk våpen av stor betydning».

Sør-Koras forsvarsledelse opplyser at militæret der analyserer rakettestene, basert på etterretning fra USA og Sør-Korea.

U.S. Indo-Pacific Command, den amerikanske hovedkommandoen som omfatter stillehavsområdet, mener helgens rakettester utgjør en fare for omverdenen.

– Denne aktiviteten understreker Nord-Koras fortsatte fokus på å utvikle militærprogrammet og truslene det utgjør mot landets naboer og verdenssamfunnet, heter det i en uttalelse fra den Hawaii-baserte hovedkommandoen.

Pyongyang er underlagt en rekke internasjonale sanksjoner knyttet til landets atomvåpen- og rakettprogram.