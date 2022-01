USA truer Russland med «rask og alvorlig» gjengjeldelse

Russland kan vente seg en «rask og alvorlig» reaksjon dersom russiske soldater krysser grensa til Ukraina, sier utenriksminister Antony Blinken.

USAs utenriksminister Antony Blinken diskuterte torsdag den spente situasjonen mellom Russland og Ukraina med sin tyske motpart Annalena Baerbock i Berlin.

En kolonne med russiske pansrede kjøretøyer langs en hovedvei på Krim-halvøya torsdag.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Torsdag diskuterte Blinken det spente forholdet mellom Russland og Ukraina med sin tyske motpart Annalena Baerbock i Berlin.

Under en pressekonferanse etter møtet understreket han at det hersker bred enighet i Vesten om at en eventuell russisk intervensjon vil få alvorlige følger.

– Dersom russiske styrker krysser grensa til Ukraina og utførere nye aggressive handlinger mot Ukraina, så vil det komme et raskt og alvorlig svar fra USA og våre allierte og partnere, sa Blinken.

Dialog

Russland har de siste månedene bygd opp en styrke på rundt 100.000 soldater nær grensa til Ukraina, og USAs president Joe Biden sa onsdag at han tror Kreml planlegger en intervensjon.

Baerbock understreker også at eventuell russisk aggresjon vil få konsekvenser.

– Vi er enige om at den eneste veien ut av denne krisen, er en politisk vei og dialog, sa hun.

– Russland snakker med sin oppførsel dessverre et annet språk, la hun til.

Anklager Vesten

Russland benekter planer om invasjon og anklager Vesten for å planlegge provokasjoner i Ukraina. Det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova viser blant annet til at Storbritannia de siste dagene har fløyet inn våpenlaster til Ukraina.

Torsdag ga USA også grønt lys til at de baltiske landene kan sende amerikanskproduserte våpen til Ukraina, men Blinken avviser at dette kan oppfattes som provoserende.

– Tanken om at forsvarsmateriell fra USA, europeiske land og Nato skulle være provoserende eller gi Russland påskudd til å handle, er å snu alt på hodet, sa han.

Russiske krav

Russland har lagt fram en lang liste med krav, blant annet at Ukraina aldri får bli medlem av Nato og at USA ikke utplasserer nye våpensystemer i Øst-Europa.

Nato avviser kravene tvert, men har samtidig gjort det klart at Vesten er åpen for videre samtaler om våpenkontroll og tillitsskapende tiltak.

Blinken møter fredag sin russiske motpart Sergej Lavrov i Genève, men kommer ikke til å overbringe noe skriftlig svar på de russiske kravene.

Opptrapping

Imens trappes situasjonen opp fra begge sider. Russland har de siste dagene innledet en militærøvelse sammen med Hviterussland, noe som har skapt frykt for at de planlegger å angripe Ukraina fra to fronter.

Russland har også varslet store marineøvelser i Atlanterhavet, Arktis, Stillehavet og Middelhavet de neste ukene.

I tillegg til våpenforsendelser fra Storbritannia og de baltiske landene kunngjør Frankrike at de kan sende styrker til Romania som har en lang grense til Ukraina.