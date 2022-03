TV 2 og DN erfarer: Stoltenberg fortsetter ett år til som Natos generalsekretær

Torsdag morgen skriver både TV 2 og Dagens Næringsliv at de erfarer at Nato-sjef Jens Stoltenberg fortsetter i jobben som generalsekretær i ett ekstra år.

Jens Stoltenberg sier han vil overlate til lederne i Natos 30 medlemsland å avgjøre om han skal fortsette som generalsekretær en stund til.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Stoltenberg skulle egentlig gå av som generalsekretær 30. september. Etter planen skulle han tiltre stillingen som norsk sentralbanksjef senere i år.

Men torsdag morgen sa Stoltenberg at det er opp til lederne i Natos 30 medlemsland å ta beslutningen om han skal fortsette.

– Jeg overlater den avgjørelsen til de 30 lederne. Jeg har ikke ytterligere å tilføye, sa Stoltenberg da han ankom et hastetoppmøte i Nato i Brussel. Der skal han møte stats- og regjeringssjefer fra Natos 30 medlemsland.

En sentralt plassert kilde i Nato sier til NTB at det har vært et jevnt press på at Stoltenberg fortsetter som generalsekretær hele tiden, også etter at han fikk jobben som sentralbanksjef i Norge, og særlig etter at Russland invaderte Ukraina.