Svenske medier: Sverige søker om Nato-medlemskap tirsdag eller onsdag

Tirsdag eller onsdag kan Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg sitte med medlemskapssøknadene til Sverige og Finland.

Statsminister Magdalena Andersson (t.v.) tar imot Finlands statsminister Sanna Marin ved Villa Bonnier i Stockholm. Foto: Paul Wennerholm / TT / NTB

NTB

Sveriges plan er å levere inn den formelle søknaden om Nato-medlemskap tirsdag, erfarer Svenska Dagbladet, som har opplysningene fra ikke navngitte kilder.

Aftonbladet s kilder melder at den svenske søknaden allerede er ferdigstilt, selv om landet ikke formelt har uttalt at de skal søke om medlemskap.

Det svenske regjeringspartiet Socialdemokraterna skal senere søndag legge fram sitt standpunkt om Nato-medlemskap. Det er ventet at de vil si ja til medlemskap.

Sender samtidig

Som kjent har Sverige og Finland ønsket å sende inn sine søknader til militæralliansen samtidig. Ifølge Aftonbladets kilder er planen til Sverige å få sendt søknaden samtidig som Finland, som det har blitt meldt at skal sendes onsdag.

Det finske parlamentet skal diskutere Finlands eventuelle medlemskap i Nato mandag. Både den finske presidenten Sauli Niinistö og statsminister Sanna Marin har allerede gitt uttrykk for at de mener Finland bør bli medlem av Nato.

Venter

Ifølge Svenska Dagbladet er forventningene i Sverige at det er et overveldende ja-flertall i det finske parlamentet. Men hvis diskusjonene trekker ut og parlamentet først bestemmer seg tirsdag, kan det tenkes at Finland først formelt sender sin søknad onsdag, slik det er meldt.

Det betyr i så fall at også Sverige venter med å sende sin søknad til onsdag.

Ifølge avisen sender Sverige senere i uken en delegasjon til Brussel, hvor Nato har sitt hovedkvarter. Deretter vil Nato sende ut ratifikasjonsdokumenter til Nato-landenes regjeringer ikke lenge etter at søknaden er mottatt.