Bidens forsprang til Trump blir stadig knappere

President Donald Trump kan være i ferd med å innhente forspranget Joe Biden har hatt på meningsmålingene.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

President Donald Trump (t.h.) gjør det godt på en ny meningsmåling og kan være i ferd med å innhente Joe Bidens (t.v.) tidligere forsprang. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

I en måling Ipsos har utført for Reuters sier 43 prosent av de registrerte velgerne at de vil gi sin stemme til Biden, som etter all sannsynlighet blir Demokratenes kandidat i høstens presidentvalg.

41 prosent sier at de vil stemme på Trump, som dermed ser ut til å knappe inn på Bidens forsprang. Det var senest i forrige uke på 6 prosentpoeng.

Andre meningsmålinger går derimot klarere i Bidens favør.

Den siste målingen utført for CBS News gir Biden 49 prosent og Trump 43 prosent, mens et gjennomsnitt av de siste åtte landsdekkende målingene, utført av RealClearPolitics , gir Biden 47,6 og Trump 42,3 prosent.