Tre politibetjenter blir tiltalt etter at svensk politi skjøt og drepte en mann med Downs syndrom i fjor. En er tiltalt for å ha forvoldt en annen manns død.

Det opplyser Martin Tidén i den svenske påtalemyndigheten.

Eric Torell, som hadde både Downs syndrom og autisme, ble skutt og drept av politiet i Stockholm 2. august i fjor etter at han hadde rømt hjemmefra. 20-åringen hadde et lekevåpen og oppførte seg ifølge politiet truende.

– En politi tiltales for å ha forvoldt en annens død, alternativt for tjenestefeil, og to tiltales for tjenestefeil, opplyste Tidén på en pressekonferanse fredag formiddag.

Han sa samtidig at Torells liv ikke kunne vært reddet.

I alt tre politifolk befant seg på gårdsplassen der Torell ble skutt etter at han siktet mot politifolkene med et lekevåpen. En av dem avfyrte et skudd som traff Torell forfra. En annen avfyrte et skudd som traff ham i ryggen etter at han hadde snudd seg og ikke lenger siktet på dem med det politifolkene trodde var et ekte våpen, ifølge Tidén.

Torells mor, Katarina Söderberg, sier hun er utrolig lettet etter at hun fikk beskjed om at tre politifolk tiltales.