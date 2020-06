Sør-Korea: – Nord-Korea har sprengt samarbeidskontor i luften

Regjeringen i Sør-Korea opplyser at Nord-Korea har sprengt samarbeidskontoret til de to landene i den nordkoreanske byen Kaesong.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Sørkoreanske soldater patruljerer nær grensa mot Nord-Korea. Foto: Ahn Young-joon / AP / NTB scanpix

NTB

Folk i nærheten kunne tirsdag høre lyden av eksplosjonen og se røyk, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Sør-Koras gjenforeningsdepartement bekrefter at kontoret er ødelagt. Det lå i nærheten av industriområdet i Kaesong, ikke langt fra grensa mot Sør-Korea.

Forholdet mellom de to koreanske landene har i det siste surnet ytterligere, og Nord-Korea truet i helgen med å ødelegge kontoret i Kaesong.

Søsteren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, Kim Yo-jong, sa at «det ubrukelige» samarbeidskontoret om ikke lenge ville ligge i ruiner.

I forrige uke truet Nord-Korea med å kutte all kontakt med nabolandet. Nordkoreanerne har også reagert uvanlig sterkt på at sørkoreanske aktivister sender løpesedler med luftballonger over grensa mot Nord-Korea.

Flere analytikere har uttalt at Nord-Korea trolig har trappet opp retorikken fordi nedrustningssamtalene med USA har kjørt seg fast.