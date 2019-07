Cruiseskipet dro fra Bergen torsdag ettermiddag. 12 timer senere brøt slagsmålet ut. En person i klovnekostyme skal ha vært involvert.

En ferierende person i klovnekostyme skal ha vært kilden til et masseslagsmål på cruiseskipet MS Britannia natt til fredag. De involverte skal ha brukt både møbler og tallerkener som våpen, ifølge The Guardian.

Passasjerene var med på en ukeslang tur i norske fjorder. Torsdag klokken 14.30 forlot skipet Bergen og returnerte til Southampton i England. I løpet av hjemreisen brøt det ut et voldsomt slagsmål.

Britisk politi bekrefter til The Guardian at en 41 år gammel kvinne og en 43 år gammel mann er mistenkt for vold som følge av hendelsen.

Begge er fra Essex i England. Pågripelsen skjedde ved skipets ankomst til Southampton lørdag.

Det er foreløpig uklart hvor vidt personen i klovnekostyme er blant de pågrepne.

Patriotisk fest på dekk

Richard Gaisford var om bord i skipet da slagsmålet fant sted. Han er sjefkorrespondent for Good Morning Britain, et frokostprogram på den britiske kanalen ITV. I etterkant av slagsmålet har han på sin Twitter-konto beskrevet hvordan han hørte en nødalarm som tilkalte sikkerhetsvakter til en av skipets restauranter ved 02.00-tiden natt til fredag.

I tillegg skriver han:

– Britannia forlot Bergen klokken 14.30 torsdag, volden skjedde 12 timer senere etter et formelt selskap. Tidligere på ettermiddagen var det en «patriotisk» fest på dekk, der mange gjester konsumerte store mengder alkohol.

I tillegg har han lagt ut en film fra festen, som har mer enn 420.000 visninger. Filmen viser passasjerer som veiver med britiske flagg.

I en annen melding forteller han at «det var blod over alt, og at vitner fortalte at de måtte gjemme seg fordi de var så redde.

Gaisford skriver også at de ansatte fortalte han at de aldri har opplevd lignende. Ifølge korrespondenten ble flere av de involverte stengt inne i en lugar, i påvente av politiet ved ankomst i Southampton.

Flere skadet

Flere personer ble skadet i slagsmålet. Britisk politi opplyser til The Guardian at tre menn og tre kvinner ble angrepet og fikk flere skader, deriblant blåmerker og kutt. En av de skadede var skipsansatt.

Politiet bekrefter overfor avisen at en etterforskning er satt igang.

Skipet er eid av P&O Cruises og selskapets talsperson har uttalt følgende til The Guardian:

– Etter en hendelse om bord i Britannia torsdag kveld, kan vi nå bekrefte at alle gjester nå er gått i land. Saken er nå i politiets hender, sier talspersonen.