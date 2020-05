En spesiell mann med spesielle vaner

Han har en svært tilrettelagt hverdag uten frokost og lunsj; er god for 33 milliarder kroner, og har havnet i krangel med president Donald Trump. Stifter og sjef for Twitter, Jack Dorsey, er alt annet enn man skulle forvente.

Jack Dorsey er grunnleggeren av Twitter som i dag har 330 millioner brukere og leder et firma med 4600 ansatte. Han er ikke helt som andre sjefer. Foto: ANUSHREE FADNAVIS / X06783

For tiden er Twitters to konger i åpen konflikt med hverandre. Twitters toppsjef, Jack Dorsey og storforbruker av mediet, Donald Trump.

Mannen medTwitternavnet ”@jack” og med presentasjonsteksten ”#bitcoin”, er ikke hvem som helst. Det dreier seg om Jack Dorsey, som ifølge Forbes er god for 33 milliarder kroner. En mann som står opp tidligere enn de fleste og har en svært gjennomorganisert hverdag uten frokost og lunsj.

«Hva om man kunne dele ens status med alle vennene sine skikkelig raskt, slik at de kan få vite hva du driver med?»

Fakta Trumps presidentordre USAs president Donald Trump har undertegnet en presidentordre som åpner for endringer i en lov som beskytter sosiale medier. Trump sa at faktasjekk som Twitter har gjort rundt to meldinger han la ut på Twitter, var en redaksjonell avgjørelse som går i retning politisk aktivisme. Han sa også at prisen vil være at selskapene mister sin beskyttelse i rettssaker som bringes inn på grunn av det som folk legger ut på plattformene deres. Kilde: NTB Les mer

Slik solgte Jack Dorsey inn ideen bak Twitter. To uker senere var nettsiden oppe, og den 21. mars 2006 skrev han verdens første Twitter-melding:

«Setter opp twttren min nå»

Det ble starten på et sosialt medium med over 330 millioner brukere. I USA har Twitter en helt annen funksjon enn her hjemme. Her i landet er det for det meste politikere og medier som gjør betydelig bruk av Twitter. Men i USA blir mediet i likhet med Facebook og tekstmeldinger brukt som kommunikasjonsmiddel av både unge og eldre.

Ikke helt A4

Men hvem er mannen bak suksessen?

På mange måter er det en mann med to motstridende sider.

Han står bak Twitter og skal som sjef stå i spissen for en bedrift med 4600 ansatte. Men med sitt ville helskjegg, lue og nesepiercing, skiller Jack Dorsey seg markant fra den «klassiske» topplederen med slips og dressjakke. Helt siden videregående har han prøvd seg som gründer. I fint selskap med navn som Bill Gates, Steve Jobs og Mark Zuckerberg, droppet også Dorsey ut av universitetet, og startet i år 2000 sin første virksomhet. I 2006 grunnla han Twitter, og i 2012 var han milliardær.

Periodisk faste og meditasjon

På privaten har Jack Dorsey spesielle vaner. Han lever etter prinsippet om «periodisk faste». Ingen frokost eller lunsj, og et kveldsmåltid kun bestående av grønnsaker og kylling. Fredag og søndag inntas det kun vann. Da han begynte på dietten uttalte han at han «hadde hallusinasjoner innen dag tre». Men nå sier han at fasten «hjelper ham med å fokusere» og at å spise bare ett måltid «gjør ham mer effektiv».

Det strukturerte dietten smitter dessuten over på de øvrige rutinene hans. Klokken 05.30 står han opp, og etter et iskaldt bad mediterer han i en time. Når han har tid, bruker han den infrarøde badstuen sin, etterfulgt av et isbad – en rutine han helst gjentar tre ganger. Når han har drukket vann med sitron og Himalaya-salt, går han på jobb. Gåturen tar ham en time. På kontoret sitter Jack Dorsey med en infrarød lampe ved hodet. Det skal være både sunt og motvirke aldring. Etter jobb trener han i syv minutter, etterfulgt av nok en time meditasjon. Når han går til sengs, sover han med en såkalt oura-ring, som sies å kunne måle søvnkvaliteten.

Han er en mann som kan velge alle former for luksuriøse ferier, men som til en av sine siste bursdager valgte et ti dagers meditasjonsopphold i Myanmar uten mulighet for kommunikasjon med omverdenen.

Og hvordan bruker mannen bak Twitter selv Twitter?

Han bruker sitt eget medium flittig, og skriver meldinger om alt fra nyheter, bokanbefalinger, tips om veldedige formål og en enkelt pizza-emoji innimellom.

David og Goliat

Jack Dorsey blir av flere sammenliknet med den jevnaldrende Mark Zuckerberg, Facebook-grunnleggeren. Veiene deres på vei til toppen minner om hverandre.

De er likevel uenige om hvordan plattformene deres skal forholde seg til politisk innhold og desinformasjon. Og om hvorvidt de skal reagere på det i det hele tatt.

Jack Dorsey uttalte i 2019 at Twitter ikke lenger ville ha reklamer med politisk innhold, og sendte i samme anledning et stikk i retning Mark Zuckerberg.

«Et sammenstøt mellom to kolossale egoer» og en «kamp mellom David og Goliat». Slik har flere amerikanske eksperter omtalt konflikten mellom de to teknologi-sjefene, hvor Jack Dorsey, da konflikten sto på som verst, «avfulgte» Mark Zuckerberg på Twitter, noe som på sosiale medier er et tydelig signal om at man er uvenner på alvor.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg sa torsdag at store sosiale medier-selskaper ikke bør opptre som portvoktere for det politiske ordskiftet på nett.

Uttalelsen kom etter at USAs president Donald Trump gjennom en presidentordre truer med å regulere sosiale medier og viser en klar forskjell på selskapene Facebook og Twitter.

– Jeg tror ikke Facebook eller andre plattformer på internett generelt bør være sannhetens voktere, sier Zuckerberg i et intervju med kanalen CNBC.

Zuckerberg sier at mens Facebook ikke vil bestemme hva som er sant eller ikke, har selskapet grenser for hvilken informasjon som kan publiseres. Det inkluderer blant annet falske opplysninger om medisin og helse, undertrykking av velgere og svindel.

Tirret Trump

Nå er Jack Dorsey og Twitter igjen i medienes søkelys. Det skyldes at teknologi-giganten tirsdag for første gang satte en stopper for Donald Trumps usannheter. To av Twitter-meldingene hans ble markert som usanne, og under meldingene hans hadde Twitter satt et utropstegn etterfulgt av en lenke med teksten «Få fakta om brevstemmer». Gjennom lenken kunne man finne en rekke artikler og Twitter-meldinger fra etablerte medier som Washington Post, CNN, Bloomberg og andre.

Trump reagerte raskt på anmerkningen. På Twitter skrev han at det er en inngripen i ytringsfriheten, noe han «som president» ikke ville tillate. Deretter truet han med å regulere, eller rett og slett stenge ned sosiale medier.

Fredag merket Twitter en ny melding av president Donald Trump og hevder at han oppfordrer til voldsbruk.

Trump kommenterte fredag morgen opptøyene i Minneapolis i en Twitter-melding og truet med å sende nasjonalgarden.

– Blir det trøbbel, kommer vi til å ta kontroll. Når plyndringen starter, begynner skytingen, skriver presidenten.

Kort tid etter merket Twitter meldingen og gjorde oppmerksom på at den strider mot mikrobloggtjenestens regelverk.

– Denne Twitter-meldingen strider mot Twitters regler om å hylle voldsbruk. Twitter har imidlertid besluttet at det kan være i offentlighetens interesse at meldingen er tilgjengelig, heter det i merkingen.

Mellom kranglene med presidenten, meditasjon og faste er det for Jack Dorsey også plass til jetsettlivet med modellkjærester og champagnefylte seilturer med superyachten hans.

