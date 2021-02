Den internasjonale havarikommisjonen kom fram til at festene og låsene til baugporten var underdimensjonert. Skipet sank da store mengder vann fosset inn på bildekket.

Mange overlevende, pårørende og andre har krevd at det raske forløpet av ulykken må utredes grundigere.

I dokumentarfilmen «Estonia – funnet som endrer alt» blir det påvist to ukjente hull i skroget, blant annet en fire meter lang flenge under skipets vannlinje. Filmskaperne trosset forbudet mot dykking for å filme vraket.