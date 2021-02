Harry og Meghan ute av rollen som britiske kongelige for godt

Prins Harry og hertuginne Meghan vil ikke komme tilbake som arbeidende medlemmer av det britiske kongehuset, opplyser Buckingham Palace.

Harry og Meghan vil ikke lenger være kongelige. Arkivbilde: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

Publisert Nå nettopp

Både Harry og Meghan slutter som kongelige beskyttere, og Prins Harry mister sine militære æresgrader.

For omtrent ett år siden valgte de å trekke seg fra kongehuset og sluttet å bruke sine kongelige titler, samtidig som de fortsatt ville være en del av kongefamilien.

Deretter skulle de ta en ny vurdering om sine framtidige roller i kongehuset. Nå har altså paret orientert dronning Elizabeth om beslutningen.

Hertugparet bor for tiden i California i USA og venter sitt andre barn. Sønnen Archie ble født i mai 2019.

Etter flyttingen fra Storbritannia i fjor har de satt i gang en rekke kommersielle prosjekter, blant annet lukrative samarbeid med plattformene Netflix og Spotify.

Ikke mulig

– Hertugen og hertuginnen av Sussex har bekreftet overfor hennes majestet dronningen at de ikke vil vende tilbake som arbeidende medlemmer av kongefamilien, heter det i en uttalelse fra Buckingham Palace.

– Dronningen har skrevet og bekreftet at det ved å tre ut av arbeidet i kongefamilien, ikke er mulig å fortsette med det ansvar og de plikter et liv i det offentliges tjeneste innebærer, heter det videre.

Parets æresutnevnelser og beskytteroppgaver skal nå fordeles på de gjenværende britiske kongelige.

Det virker imidlertid som Harry og Meghan fortsatt vil omtales som hertugen og hertuginnen av Sussex. Harrys plass i arverekken forandres heller ikke, han er den sjette i tronfølgen.

– Selv om vi alle er triste over deres beslutning, er hertugen og hertuginnen fortsatt høyt elskede medlemmer av familien, heter det i den offisielle uttalelsen.

Veteraner

Avgjørelsen betyr blant annet at Harry (36) som tjenestegjorde i Afghanistan og har engasjert seg for veteranenes sak, må frasi seg en rekke titler knyttet til Royal Marines, luftforsvaret og marinen.

Tidligere i år inngikk han forlik i en injuriesak mot utgiveren av The Mail On Sunday og nettavisen MailOnline, som hadde hevdet at han hadde vendt ryggen til Royal Marines etter å ha trådt tilbake som kongelig. Avisen beklaget saken i desember.

En talsperson for paret sa fredag at de fortsatt vil støtte organisasjonene de har representert «uansett offisiell rolle».

Pågående medier

Paret flyttet til USA etter meldinger om at Meghan var svært ulykkelig med livet i den flere århundrer gamle kongelige institusjonen. De var også i økende grad misfornøyd med pågående medier.

Den brå beslutningen rystet det britiske kongehuset og skal ha ført til uoverensstemmelser mellom Harry og storebroren William, som er nummer to i tronfølgen.

Harry og Meghan har saksøkt flere britiske medier for brudd på privatlivets fred, og fikk denne måneden medhold i en sak mot Associated Newspapers.

De har varslet at de vil la seg intervjue om sine liv av den amerikanske talkshow-stjernen Oprah Winfrey.