Skal fly helikopter på Mars: – Vanskelig å si om dette er livsverket mitt

Håvard Fjær Grip omtaler ikke seg selv som en typisk «rom-entusiast». Men helt siden 2013 har han arbeidet med å bevise at det er mulig å fly på Mars.

Trønderen Håvard Fjær Grip leder det historiske forsøket på å fly for første gang på en annen planet. Det lille helikopteret er 1,8 kilo tungt, og de to rotorene er 1,2 meter lange. Foto: privat / NTB

NTB-Tor Martin Kvernhaugen

Torsdag kveld lander Nasas Atlas V-rakett på Mars. Om bord er roveren Perseverance og romhelikopteret Ingenuity. Sistnevnte skal Grip forsøke å fly på den røde planeten.

– Jeg skal være ærlig å si at jeg ikke er en typisk «rom-entusiast» i utgangspunktet, forteller Grip til NTB og legger til:

– Men jeg er glad i teknologiske utfordringer. Dette prosjektet kombinerer jo alle mulige teknologiske utfordringer, så dette er veldig spennende.

Målet med prosjektet er å demonstrere det ingen har gjort før, nemlig å fly på Mars. Lykkes det, vil det åpne mange muligheter.

– En kan blant annet begynne å bruke helikopter til å rekognosere områder for landfartøy som trenger informasjon om hvor de skal kjøre, og finne ut hvilke områder som er mest interessante å studere. Det handler om å se mulighetene og åpne nye dører, sier han.

Ingenuity-helikopteret blir det første helikopteret i verdensrommet, ved spakene sitter Håvard Fjær Grip. Foto: NASA / JPL-Caltech / AP / NTB

– Et prosjekt med høy risiko

Historisk sett har bare 40 prosent av alle Mars-ferder endt med vellykket ankomst til planeten. At risikoen for å feile er til stede, var Grip og teamet hans klar over fra første stund.

– Dette er jo et prosjekt med høy risiko. Det ligger litt i kortene at ting nødvendigvis ikke går som vi håper på, men det er noe en bare må leve med, mener han.

Samtidig fokuserer nordmannen på alt de har oppnådd i løpet av prosjektet.

– Det å for eksempel fly i Mars-atmosfære her på jorden, det er jo første gangen det har blitt gjort. Så det er noe man kan være stolt av uansett. Så håper jeg jo selvfølgelig at alt går bra til siste slutt av prosjektet, men det er selvfølgelig ikke garantert, sier han.

– Vil du se på dette prosjektet som livsverket ditt?

– Jeg ville kanskje ikke sagt det på den måten, men det er helt klart et stort øyeblikk for min del. Det er jo litt spesielt når man har jobbet med noe såpass lenge og så kommer man til et punkt der det enten fungerer eller ikke. Det er forhåpentligvis mye igjen av livet, så det er litt vanskelig å si om dette er livsverket mitt, sier han med et smil.

Hektisk døgn

Etter at fartøyet lander på Mars, starter Grip og hans kolleger jobben med å finnet det perfekte stedet de kan plassere helikopteret. Den kommende tiden må han også tilpasse arbeidshverdagen.

– Rett etter landing skal flere systemer på roveren sjekkes før vi kan fly helikopteret. Det tar vel rundt en måneds tid. Selve landingen er noe som skaper mye spenning. For min del blir det også litt spesielt at jeg må begynne å følge Mars-døgnet slik at arbeidsdagen min blir forskjøvet med 40 minutter hver dag, og det blir en utfordring i seg selv, avslutter han.