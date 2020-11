Hertuginne Meghan spontanaborterte

I et avisinnlegg forteller Hertuginne Meghan at hun mistet et ufødt barn i juli.

Hertuginne Meghan er gift med britiske prins Harry. Sammen har de sønnen Archie, og i et avisinnlegg onsdag skriver hertuginnen at hun mistet et ufødt barn i sommer. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

– Jeg skjønte, mens jeg holdt min førstefødte, at jeg mistet mitt andre barn, skriver hertuginnen av Sussex i New York Times. Innlegget har tittelen «Tapene vi deler».

Meghan skriver om tapene mange har opplevd i år, og trekker fram koronapandemien og svarte mennesker drept av politiet i USA. Hun oppfordrer folk til å ta vare på hverandre og spørre «Går det bra med deg?»

