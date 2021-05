Røde Kors: Bombing hindrer pasienter å nå sykehusene

Israels bombingen i Gaza hindrer sårede å nå frem til sykehusene, og helsepersonell blir selv ofre for vold, ifølge Røde Kors.

Generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors ber Norge gjøre nye forsøk i Sikkerhetsrådet på å få en slutt på krigshandlingene mellom Israel og Gazastripen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Minst 230 palestinere er drept i israelske angrep i løpet av de siste 11 dagene, inkludert 65 barn, ifølge helsemyndighetene på Gazastripen.

1710 er såret i angrepene, opplyser det Hamas-kontrollerte helsedepartementet i Gaza by.

Ifølge Det israelske forsvaret (IDF) er minst 160 medlemmer av Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) drept i angrepene, melder The Times of Israel.

IDF hevder at Hamas underrapporterer sine egne tap.

– Intensiteten i denne konflikten er noe vi ikke har sett tidligere, med ustanselige flyangrep mot Gaza som er tett befolket, og raketter som rekker frem til store byer i Israel, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Pasienter og ambulanser har nå problemer med å komme seg til sykehusene på grunn av den intense bombingen og ødeleggelser. Blant annet er flere av veiene som brukes for å nå de største sykehusene ødelagt.

Røde Kors ber om øyeblikkelig stans i krigshandlingene for å kunne redde liv.

– Helsearbeidere og steder som gir helsehjelp skal beskyttes under alle omstendigheter, sier Apeland.

Israel fortsatte natt til torsdag angrepene mot mål på Gazastripen, men rakettangrepene mot Israel stilnet. Foto: AP / NTB

«Spent stillhet»

80 raketter ble avfyrt fra Gazastripen mot Israel onsdag kveld, men ingen de siste seks timene, ifølge Times of Israel.

Avisen beskriver stemningen de siste timene som en «spent stillhet» på Gazastripen.

Omtrent 90 prosent av rakettene som var på vei mot Israel i natt, ble ifølge det israelske forsvaret uskadeliggjort . Israel gjennomførte en rekke angrep over natten på Gazastripen,

Foreslo våpenhvile

Det er foreløpig ikke rapportert om drepte eller sårede i nattens angrep.

Tirsdag foreslo Egypt en våpenhvile mellom Hamas og Israel som skal tre i kraft torsdag, ifølge den israelske kringkasteren N12.

Samme dag sa Hamas-representant i Qatar til New York Times at den palestinske bevegelsen er klar for våpenhvile.

«Positiv atmosfære»

USA, Egypt, Qatar og flere europeiske land har de siste dagene lagt økende press på parter for å få i stand en våpenhvile. Nå kan den være bare timer unna, ifølge avisen.

President Joe Biden gjorde det onsdag klart at «han forventet en betydelig nedtrapping på vei til våpenhvile» da han snakket med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Egypt har hatt flere samtaler med Hamas og har kommet med flere forslag til gruppen som kan føre til våpenhvile, ifølge egyptiske tjenestemenn.

En Hamas-leder sa onsdag at det rådet en «positiv atmosfære» og var gjort fremgang i samtalene om en våpenhvile med Israel. Israelske myndigheter har så langt ikke villet kommentere dette.