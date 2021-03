Terrorfrykt fører til at 200 franske barn ikke blir hentet fra Syria

President Macron henter kun hjem alvorlig syke barn fra fangeleirene i Syria. Mødrene deres må bli igjen, til tross for at mange av dem dermed unngår å bli stilt til ansvar for medskyld i terror.

Kurderne holder vakt i Al Hol-leiren. Mange er blitt drept når fanger har forsøkt å flykte. Foto: Maya Alleruzzo / AP / NTB

Den franske regjeringen lar seg ikke overbevise av økende press for å hente omtrent 200 franske barn ut av fangeleirene i Al Hol og Al Roj i de kurdiskkontrollerte områdene av Syria, hvor de befinner seg sammen med sine mødre.

Onsdag for halvannen uke siden returnerte fire parlamentarikere fra et besøk i Syria, hvor de og flere advokater hadde håpet på å få møte barnas mødre i Al Roj-leiren, som huser rundt 60.000 personer.

Mødrene er typisk blitt ledsaget av mannlige fremmedkrigere, og flere av kvinnene er også mistenkt for medansvar i drap og terrorhandlinger.

Den franske delegasjonen kom ikke lengre enn til grensen mellom de kurdiske områdene i Irak og Syria, hvor de ble møtt av Abdulkarim Omar, en av de ansvarlige for kurdernes internasjonale relasjoner, og han ga dem klar beskjed:

– Våre relasjoner med Frankrike er for viktige til at vi kan tillate oss å gjøre noe vi ikke har lov til, forklarte han delegasjonen, ifølge parlamentarikeren Frédérique Dumas.

Regnes som terrorister

Franske militærrådgivere hjalp de kurdiske enhetene i kampen mot terrorgruppene, og Frankrike leverer også utstyr til kurderne, som oppfordrer land med fanger i leirene om å hente dem hjem og stille dem for retten.

Med avvisningen av delegasjonens besøk slukker myndighetene håpet om en snarlig retur av de franske barna, hvorav det store flertallet er under ti års alder. Ifølge en fransk diplomat er det en avgjørende årsak til regjeringens holdning.

– Meningsmålingene viser en markant motstand mot å hente hjem de fangede kvinnene. De regnes som terrorister, og det å vise svakhet overfor terrorister og radikale muslimer vil bli straffet av velgerne, sier diplomaten.

Mange av kvinnene som sitter fanget i leirene i Syria, har drap og andre forbrytelser på samvittigheten. Foto: Maya Alleruzzo / AP / NTB

– Den franske staten risikerer også søksmål om den skiller barna fra sine mødre. Og bortsett fra det juridiske aspektet er det et vanskelig spørsmål, selv om det står klart at mange av mødrene vil bli pågrepet samme øyeblikk som de setter sin fot på fransk jord. Og mange risikerer flere års fengsel, tilføyer diplomaten.

Hentet syv i januar

Mødrenes holdning er delt. Noen av dem avviser å skille seg med barna av omsorg for dem, eller i håp om at barna bedrer mødrenes muligheter til å komme hjem, mens andre kategorisk avviser en fremtid uten barna.

Håpet for barna og deres familier, og i mange tilfeller besteforeldre, ble ellers tent da en offisiell fransk delegasjon 13. januar hentet hjem syv barn i alderen to til elleve år.

Overfor den franske avisen Le Figaro har en kurdisk tjenesteperson bekreftet at de syv barna kom fra familier med tilknytning til terrororganisasjonen IS.

– De trengte medisiner som ikke er tilgjengelig her, opplyste den kurdiske tjenestepersonen.

Tre av barna var foreldreløse, og mødrene til de fire andre fikk ikke tillatelse til å ledsage barna.

I forbindelse med at barna ble hentet til Frankrike understreket myndighetene at det var snakk om «særlig utsatte barn», og justisminister Éric Dupond-Moretti har overfor flere medier understreket at det er forbundet med store vanskeligheter å hente barna ut av leirene.

– Kan hente hvem man vil

Ikke desto mindre har Frankrike siden 2019 hentet 35 barn, hvorav flere spedbarn og foreldreløse, fra de kurdiske fangeleirene. De er blitt tatt hånd om i offentlige institusjoner, i fosterhjem eller av slektninger.

«Det viser at Frankrike er i stand til å hente hvem man vil, når man vil, til Frankrike», heter det i en erklæring fra foreningen Collectifs des familie unies, som representerer familier med slektninger i leirene.

Al Hol-leiren huser mange fanger. Mange land har vist liten vilje til å hente hjem sine borgere. Foto: Ali Hashisho / Reuters / NTB

Situasjonen er ytterligere forverret av at kampene mellom forskjellige fraksjoner i terrorgruppene har blusset opp i de siste ukene, med sammenstøt inne i leirene. Drap og overfall hører til hverdagen i leirene.

Flere vakter har også mistet livet under fangeflukter fra leirene. I februar flyktet en kjent kvinnelig terrormistenkt fra leiren. Få dager tidligere hadde 14 andre kvinner gjort det samme.

En ny sikkerhetsrisiko

Frankrike står fast på at terrormistenkte – kvinner som menn – skal for retten i landene hvor de har begått sine forbrytelser.

De befinner seg imidlertid i et juridisk ingenmannsland, da de kurdiske områdene ikke er stater. De relativt få terrormistenkte som er blitt overført til Irak, er menn.

Ifølge den franske terroreksperten Jean-Charles Brissard risikerer man at kvinner i leirene ikke kommer for retten, og at mange av dem klarer å flykte fra fangenskap.

Dermed utgjør de en ny sikkerhetsrisiko, fremhever Brissard overfor avisen Le Figaro. Han minner også om at man ved å la dem bli i leirene reelt gir dem straffrihet, da det ikke er noen sikkerhet for at de vil bli stilt for retten, og det til tross for at flere av dem har deltatt i umenneskelige handlinger.

Det er et viktig element av debatten som i stor grad konsentrerer seg om de humanitære aspektene, for tiden er i ferd med å renne ut. I september starter forberedelsene til det franske presidentvalget i april neste år, og det er derfor nå humanitære krefter må legge et maksimalt press på regjeringen og president Macron, skriver et konservativt parlamentsmedlem og en kommunistisk senator i en felles henvendelse til sine kollegaer.

FN understreker også alvoret. I en henvendelse til 57 medlemsnasjoner oppfordret en ekspertgruppe i februar landene til å hente hjem kvinner og barn, både av humanitære grunner og for å kunne stille ansvarlige for forbrytelser til ansvar.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN