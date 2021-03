EU til sak mot Storbritannia for brudd på brexitavtalen

EU har startet to parallelle juridiske prosesser mot Storbritannia for brudd på brexitavtalens tollregler for Nord-Irland.

Det britiske flagget er tatt ned i Brussel, men kommisjonen passer fortsatt på at britene fortsatt følger reglene som er nedfelt i brexitavtalen fra i fjor. Britene avviser at de har gjort noe galt. Foto: Francisco Seco / AP / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Mandag sendte EU-kommisjonen to brev til London med påstander om brudd på skilsmisseavtalen fra i fjor. Det ene brevet starter en formell prosess for brudd på EU-loven og kan ende i EU-domstolen i Luxembourg. Det andre brevet gjelder brudd på selve utmeldingsavtalen og kan føre til en voldgiftssak.

– EU og Storbritannia ble enige om protokollen for Nord-Irland sammen, og vi er også bundet til å implementer den sammen, sier EU-kommisjonens visepresident Maros Sefcovic.

Forlenget overgang

EU sier britene på egen hånd har forlenget en overgangsperiode for en viktig del av brexitavtalen som gjelder matforsendelser til Nord-Irland. Britene har ikke snakket med EU i forkant av forlengelsen fra mars til oktober.

– Storbritannia må slutte å handle alene og slutte å bryte reglene de har skrevet under på, sier en ikke navngitt EU-tjenestemann.

En av de vanskeligste delene av brexitavtalen var å unngå grensekontroller mellom Irland og Nord-Irland. Derfor skal sistnevnte fortsatt følge EUs tollregler. Dermed blir det en tollgrense i Irskesjøen for varer som sendes fra Storbritannia til Nord-Irland. Kontrollen har blitt en hodepine for den britiske matvarebransjen.

Trusler

Kontrollene og grensen mellom Nord-Irland og resten av kongedømmet har også ført til protester fra unionistene, altså de som vil at Nord-Irland fortsatt skal være britisk. I to viktige havner i Nord-Irland har trusler ført til at kontrollen ble satt på vent.

Storbritannia avviser å ha gjort noe ulovlig.